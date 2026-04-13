EuroBrico, un modello italiano di crescita costruito su servizio, assortimento e fiducia

In un settore in cui velocità, disponibilità immediata e affidabilità sono diventati fattori decisivi, EuroBrico si è affermata come una delle realtà italiane più solide nel mondo della casa, del bricolage e del Fai-Da-Te.

Il percorso del brand racconta l’evoluzione di un’impresa familiare che, in oltre trent’anni di attività, ha saputo trasformare la propria esperienza in un modello distributivo moderno, vicino alle persone e capace di rispondere in modo concreto alle esigenze dell’abitare contemporaneo.

L’identità del marchio si fonda su una combinazione di elementi distintivi: radicamento territoriale, ampiezza di gamma, assistenza specializzata e una strategia omnicanale costruita per rendere semplice ogni fase dell’acquisto. La presenza di oltre 25 punti vendita fisici, affiancati da una piattaforma e-commerce innovativa e da una rete logistica efficiente, permette a EuroBrico di presidiare con efficacia il mercato del Nord Italia e di offrire un’esperienza uniforme tra digitale e negozio.

A rendere particolarmente competitivo il brand è l’ampiezza dell’assortimento, che supera i 40.000 articoli e copre trasversalmente tutte le principali categorie dell’home improvement. Ferramenta, utensili manuali, elettroutensili, edilizia leggera, falegnameria, arredo indoor e outdoor, giardinaggio, barbecue, piscine fuori terra, casette da giardino, sistemi per il riscaldamento e la ventilazione: ogni reparto è progettato per offrire soluzioni funzionali, accessibili e immediatamente disponibili.

Questa profondità di offerta si accompagna a una selezione accurata di brand partner di primo piano come Bosch, Black+Decker, BTicino, Bestway e Kapriol, che contribuiscono a consolidare la reputazione di EuroBrico come interlocutore affidabile per ogni progetto domestico, dal piccolo intervento quotidiano alle soluzioni più strutturate.

Un altro asse strategico del marchio riguarda i servizi. Il format “Chiama e Compra” rappresenta una delle espressioni più efficaci della filosofia customer-first dell’azienda: il cliente può acquistare direttamente al telefono e ricevere supporto da personale qualificato, capace di fornire indicazioni tecniche e consigli pratici. La stessa logica si ritrova nell’assistenza post-vendita e nei servizi presenti in store, tra cui duplicazione chiavi e radiocomandi, affilatura, montaggio pneumatici e montaggio mobili.

Sul fronte logistico, EuroBrico ha sviluppato una struttura in grado di sostenere elevati standard di rapidità e controllo. Le spedizioni partono da sei centri distributivi, supportati da oltre 30.000 metri quadrati di magazzini, con processi di verifica qualità e imballaggi studiati per ridurre rotture e sprechi. La collaborazione con fornitori italiani rafforza ulteriormente il posizionamento del brand e valorizza una filiera che privilegia affidabilità e prossimità.

A certificare la solidità del percorso aziendale arrivano anche i risultati ottenuti sul piano reputazionale. Tra il 2021 e il 2024, EuroBrico ha conquistato due secondi posti e due terzi posti nella classifica “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica – Affari & Finanza. Un risultato particolarmente significativo è arrivato nel 2024, quando il marchio è diventato la prima azienda 100% italiana a salire sul podio, confermando la qualità del modello costruito negli anni.

Il 2025 ha segnato una nuova tappa con il restyling completo del sito e il rinnovamento dell’identità visiva, in occasione dei dieci anni del canale e-commerce. Una milestone che ha rafforzato ulteriormente l’esperienza digitale e posto le basi per il consolidamento del brand nel 2026, anno in cui EuroBrico continua a distinguersi per equilibrio tra innovazione, servizio e concretezza.

Più che un semplice retailer, oggi EuroBrico si presenta come un partner affidabile per la casa italiana: un marchio capace di trasformare esigenze quotidiane in soluzioni reali, mantenendo al centro qualità, relazione e fiducia.