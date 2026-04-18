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Medio oriente

La nave Msc Euribia esce dallo stretto di Hormuz dopo 40 giorni di blocco forzato

La situazione del traffico nel collo di bottiglia del Golfo persico resta all'insegna dell'incertezza, con aperture e chiusure a intermittenza

msc euribia

Genova. La nave italiana Msc Euribia, dopo oltre 40 giorni di blocco forzato a causa del blocco dello stretto di Hormuz è finalmente ripartita: sta viaggiando a tutto motore a Nord dell’Oman, ha superato il capo di Khasab e la penisola di Musandam, il collo di bottiglia del passaggio e si sta muovendo in direzione di Muscat, secondo quanto risulta dal portale Marine Traffic.

Euribia, che aveva già fatto sbarcare i passeggeri alcuni giorni dopo il deflagrare del conflitto, aveva ancora a bordo i marittimi. Adesso sta viaggiando in convoglio con la greca Celestyal Cruise e le due Mein Schiff, della tedesca Tui, e ha una velocità di circa 20 nodi. Durante la stagione estiva dovrebbe essere impiegata sugli itinerati turistici in Nord Europa.

“La Euribia con circa un miliardo di euro di valore – spiega Gian Enzo Duci, docente di Ship Management all’Università di Genova – è la nave più costosa bloccata nel Golfo”:

La situazione resta comunque di grande incertezza per quanto riguarda la situazione di traffico nello stretto di Hormuz: prima riaperto, poi di nuovo chiuso, ora riaperto a singhiozzo per alcune navi, tra cui quella del gruppo di Aponte. Dalle 12 di oggi anvche alcune portacontainer, tanker con Gpl e petroliere, anche se piccole, sono riuscite a passare.

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