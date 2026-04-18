La nave Msc Euribia esce dallo stretto di Hormuz dopo 40 giorni di blocco forzato

Genova. La nave italiana Msc Euribia, dopo oltre 40 giorni di blocco forzato a causa del blocco dello stretto di Hormuz è finalmente ripartita: sta viaggiando a tutto motore a Nord dell’Oman, ha superato il capo di Khasab e la penisola di Musandam, il collo di bottiglia del passaggio e si sta muovendo in direzione di Muscat, secondo quanto risulta dal portale Marine Traffic.

Euribia, che aveva già fatto sbarcare i passeggeri alcuni giorni dopo il deflagrare del conflitto, aveva ancora a bordo i marittimi. Adesso sta viaggiando in convoglio con la greca Celestyal Cruise e le due Mein Schiff, della tedesca Tui, e ha una velocità di circa 20 nodi. Durante la stagione estiva dovrebbe essere impiegata sugli itinerati turistici in Nord Europa.

“La Euribia con circa un miliardo di euro di valore – spiega Gian Enzo Duci, docente di Ship Management all’Università di Genova – è la nave più costosa bloccata nel Golfo”:

La situazione resta comunque di grande incertezza per quanto riguarda la situazione di traffico nello stretto di Hormuz: prima riaperto, poi di nuovo chiuso, ora riaperto a singhiozzo per alcune navi, tra cui quella del gruppo di Aponte. Dalle 12 di oggi anvche alcune portacontainer, tanker con Gpl e petroliere, anche se piccole, sono riuscite a passare.