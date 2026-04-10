“Se non ci dai 450 euro mandiamo in giro il tuo video”: due condanne per estorsione sessuale

Genova. Aveva conosciuto una ragazza in chat e si erano accordati per qualche sexy videochiamata da parte di lei in cambio di piccole cifre. Poi però è arrivata l’estorsione dietro la minaccia di diffondere il video dopo che la vittima incautamente aveva accettato di accendere la telecamera del suo smartphone per riprendere le sue parti intime.

A finire nei guai una coppia di giovani residenti in Toscana che aveva mietuto vittime un po’ in tutta Italia. Erano stati scoperti in flagranza dai carabinieri per un episodio simile a Siena e i militari dell’Arma, ricostruendo i versamenti sul conto corrente della coppia, avevano individuato diverse vittime, tra cui anche un 40enne genovese.

Per evitare che il suo video finisse online aveva pagato 451 euro dopo che la ragazza aveva passato il telefono al suo fidanzato: “Se non ci mandi i soldi lo mandiamo in giro”. I fatti risalgono al settembre 2019 e il pm Luca Monteverde aveva chiesto per entrambi il rinvio a giudizio per estorsione. La ragazza è stata condannata a un anno in abbreviato cumulando in continuazione una serie di episodi simili. Il fidanzato, 31 anni, oggi è stato condannato a tre anni a dibattimento. Lui ha precedenti per truffa in concorso con la fidanzata. Era assistito dall’avvocato Nicola Boggiano ma in aula non c’era. Il sospetto che che si trovi nel frattempo in carcere per altri reati simili.