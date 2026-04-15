Escursionismo, la Fie celebra 80 anni dalla fondazione con una gita ai Forti di Genova

Genova. Il 16 aprile di ottanta anni fa si svolgeva a Genova il primo convegno nazionale escursionistico. Nel corso dell’incontro, che si svolgeva al 21esimo piano del grattacielo Sud di piazza Dante, venne formalmente ratificata la fondazione della nuova Fie, Federazione italiana escursionismo. A quella storica riunione erano presenti rappresentanti di associazioni e società escursionistiche di ogni parte d’Italia, a partire da quelle liguri, piemontesi, lombarde e venete.

A Genova la ricorrenza dell’80esimo verrà celebrata con una escursione domenica 19 aprile sul tradizionale ma sempre affascinante anello dei Forti di Genova.

Si parte alle 8.00 con ritrovo dalla chiesa in piazza della Nunziata, funicolare fino al Righi e salita fino al Diamante. Lunghezza complessiva 9 chilometri, 390 metri di dislivello, ritorno previsto alle 15.00. Necessari pranzo al sacco e due biglietti Amt. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione annuale alla Fie oppure l’assicurazione giornaliera a pagamento.

Da ottant’anni fa decine di migliaia di escursioniste ed escursionisti hanno percorso, in gruppi di amici, la rete sentieristica del nostro Paese, goduto di incantevoli panorami, approfondito il loro rapporto con la natura. Molti si sono dedicati alla manutenzione dei sentieri e, insieme ad altre organizzazioni, hanno così fornito un servizio essenziale per la conservazione del territorio e la prevenzione dal rischio idrogeologico.

Oggi, la Fie affilia oltre 250 associazioni, è presente in 16 regioni italiane, è il punto di riferimento italiano per la rete dei Sentieri europei (tracciati a lunghissima percorrenza che attraversano il continente con l’obiettivo di unire i popoli), educa generazioni di donne e uomini al rispetto della natura e dell’ambiente, fornisce corsi di formazione per accompagnatori escursionistici volontari, opera con i propri volontari nelle scuole, supporta le persone con difficoltà motoria, promuove tre discipline sportive: lo sci alpino, la marcia di regolarità e la marcia acquatica.

Una realtà in costante evoluzione che si pone come principi cardine l’amicizia, la condivisione, la sicurezza durante il cammino.