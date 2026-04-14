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Come sempre

Erzelli e la strada troppo ripida per i camion: due tir fermi in pochi minuti, chilometri di code in A10 fotogallery

Due camion sono rimasti bloccati in via Vallebona, a Sestri Ponente, con code e congestionamenti arrivati fino in autostrada

erzelli via mellen

Genova. Per chi frequenta quelle strade è un problema noto e “scientificamente” prevedibile: se piove la carreggiata diventa scivolosa e i camion in salita slittano, rimanendo bloccati e, soprattutto, bloccando la strada con ripercussioni sul traffico che spesso coinvolgono il vicino casello autostradale.

Stiamo parlando di via Alessandro Vallebona, vale a dire la strada in salita che collega sostanzialmente l’uscita di Genova Sestri Ponente Aeroporto con Erzelli. Un passaggio frequentatissimo per chi ogni giorno va a lavorare – tra cui decine di camionisti – ma la cui pendenza, forse non perfettamente “ponderata” in fase di progettazione, diventa una trappola per i tir anche solo con le classiche “quattro gocce”.

Questa mattina, un nuovo episodio. Doppio: Poco dopo le 7 si ferma un quattro assi da cantiere, vuoto: le ruote slittano e invece di andare avanti scivola indietro. Si ferma il traffico, si blocca parte di via Mellen, iniziano i disagi. Arriva una pattuglia della locale, si riesce a far ripartire con fatica il mezzo che se ne va. Pochi minuti dopo, però, la replica con un altro camion, simile. Nel frattempo la coda non si è smaltita, anzi: sulla A10 in uscita si formano code e congestionamenti, con un incolonnamento di alcune centinaia di metri anche sul tracciato autostradale.

erzelli via mellen

Poi un nuovo intervento della locale e nuovamente si sblocca la situazione. Risultato: decine di minuti persi per centinaia di persone, mobilitazione di diverse pattuglie della locale, qualche rischio e qualche scampato pericolo, e la certezza che quando ripioverà ci sarà un nuovo giro di giostra.

coda a10
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Coda A10 per camion fermo a Erzelli

Aggiornamento ore 8.45 – Comunicato di Aspi: “Alle ore 8:45 circa, sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra il bivio con A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Aeroporto verso Genova, si registrano 8 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Genova Aeroporto per viabilità esterna che non riceve. Sul luogo dell’evento sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 1° Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia”

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