“Eraora”, il festival della Liberazione di Genova: tutto il calendario degli eventi

Genova. In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che, quest’anno, sarà affiancato da un calendario diffuso di iniziative culturali nel centro cittadino e nei giorni precedenti.

Accanto al programma istituzionale, infatti, è stato organizzato un ampio programma di iniziative culturali: dopo un primo assaggio, venerdì 24, in piazza San Giorgio, gli eventi culmineranno il 25 aprile con una giornata diffusa, dalle 15 in poi, fino a sera, animando il centro storico e toccando più piazze e luoghi simbolo della città.

Gli eventi sono inseriti all’interno di “Eraora”, il festival alla sua prima edizione che attraverserà il centro storico, tra piazze, chiostri e spazi urbani, trasformando la Liberazione in un’esperienza culturale condivisa.

Musica, scrittura pubblica, letture, podcast, laboratori, teatro e pratiche collettive animeranno sette tappe del centro di Genova, da piazza Don Gallo a piazza Sarzano, con una proposta di particolare rilievo anche per la qualità e il profilo degli ospiti coinvolti. I programmi delle diverse piazze saranno affidati ad Arci, Comunità di San Benedetto, Pioggia Rossa Dischi, Lilith, Forevergreen, Genova Hip Hop Festival, ManinMarassi, Festa del Sole, RTM, Pepita Ramone e Liguria Transatlantica. L’evento è coordinato da Rete d’Impresa Contatto Genova.

Venerdì 24 aprile

Piazza San Giorgio

h 20.30 — TALK LIVE — MEMORIA E NARRAZIONE

Incontro pubblico con Luca Misculin (Il Post), autore del podcast “Una Mattina” dedicato alle storie della Resistenza. Presenta Matteo Macor.

Sabato 25 aprile

Piazza Don Gallo

ARCI Genova Aps, Circolo Vega Aps, Comunità di San Benedetto al Porto, Matita Aps, PerInciso Aps.

Liberi tutti! Il 25 aprile dei più piccoli

In Piazza Don Gallo sarà allestito uno spazio dedicato a bambini e famiglie.

Dalle 15 Serigrafia con la postazione mobile S-Print di PerInciso, stampa di banderuole resistenti per adulti e bambini.

Dalle 16 live dell’Ensemble VIVA UKULELE di Defence for Children Italia.

Dalle 16.30 LO ZAINO DEL PARTIGIANO — Spettacolo immersivo sulla Resistenza per bambini e ragazzi, di e con Tatjana Giorcelli e Umberto Poli.

Dalle 18 alle 20 reading “Le donne della Resistenza” con Serena Carbone e musica con Graziano Nardini e Coro Millelire.

Ai piccoli partecipanti alle attività sarà offerta la merenda.

Piazza della Cernaia

PIOGGIA ROSSA DISCHI PER IL 25 APRILE — Musica Live e dj set dalle 15 alle 20 con artisti locali e non, della scena indipendente, a cura di Pioggia Rossa Dischi.

h 15 — ‘Noite’ — Michael Cartura, in arte NOITE, è un cantautore profondamente ispirato dall’estetica e dalla musica degli anni ’60.

h 16 — Tommi Scerd — nome d’arte di Tommaso Mortarino, classe ’96, è un cantautore bresciano che vive a Genova.

h 17 — Giorgio Canali & Rossosolo — Dalla fine degli anni ’70 Giorgio Canali inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con Roberto Zoli e Politrio nel panorama in fermento della musica anarco/indipendente di quegli anni, impara ad avere a che fare con il lato tecnico della cosa. Infatti, come tecnico del suono ha collaborato con i Litfiba, nella seconda metà degli anni Ottanta. L’incontro con Gianni Maroccolo, bassista del gruppo fiorentino, segna l’inizio di una collaborazione che dura negli anni, dalle produzioni di Beau Geste, Timoria, CCCP ai successivi progetti, insieme a Ferretti, Zambini, Magnelli, Di Marco e lo stesso Maroccolo, ovvero CSI, PGR e POST CSI.

h 18 — FiloQ e Ale Bavo (Dj set) — FILOQ, producer, dj ed esploratore sonoro, perennemente in viaggio dal porto di Genova al mondo, sviluppa la propria ricerca sonora tra la global beats, il jazz e la musica elettronica, mettendo a sistema musica tradizionale, da ogni parte del mondo, e beat digitali in un taglia e cuci vorticoso. Ale Bavo è un rinomato produttore, musicista e arrangiatore italiano con oltre 25 anni di carriera, noto per collaborazioni con Mina, Subsonica, Levante e Cristina Donà. Fondatore dei LNRipley e attivo in progetti come Stellare, è stato producer a X Factor nel 2019 e lavora intensamente tra studio, cinema e teatro.

Piazza Valoria

Associazione Culturale Pepita Ramone

Una proposta dedicata alla scrittura, alla lettura pubblica e alla parola condivisa, costruendo uno spazio di riflessione e partecipazione all’interno del percorso urbano di Genova Libera. L’intervento, curato dall’Associazione Culturale Pepita Ramone, mette al centro la dimensione della parola scritta e letta come pratica collettiva e come strumento di espressione civile.

h 16 — ‘Writing for Toilet — Speciale Genova Libera’ (in collaborazione con Università di Genova e Radio UniGe).

Il progetto propone un laboratorio pubblico di scrittura breve ispirato al tema: “Scrivere quando parlare era vietato”. I partecipanti sono invitati a produrre testi brevi che riflettano sul rapporto tra libertà di espressione, memoria storica e spazio pubblico. I testi raccolti saranno oggetto di una votazione popolare e successivamente affissi simbolicamente nel centro storico, trasformando la città in uno spazio di parola condivisa.

Esercizi di lettura — Speciale 25 aprile

Accanto al laboratorio di scrittura, la piazza ospiterà momenti di lettura pubblica dedicati a lettere partigiane, poesia civile, testi contemporanei. Michele Vaccari leggerà il brano “23 aprile 1945” tratto dal suo romanzo Urla sempre, Primavera. L’iniziativa costruisce uno spazio di ascolto, silenzio e parola, in cui la memoria della Resistenza dialoga con linguaggi e sensibilità del presente. Durante il pomeriggio sono previsti intermezzi musicali curati da DJ Grissino e Pepita Ramone, che accompagneranno i momenti di lettura e scrittura.

Piazza Embriaci

TRANSATLANTICA — “Liberation as a Worldwide Connection”

Liguria Transatlantica propone una programmazione musicale che mette in relazione culture, comunità e linguaggi artistici provenienti da diverse parti del mondo: attraverso due momenti musicali consecutivi, la piazza diventa uno spazio di incontro e partecipazione pubblica, dove la musica racconta storie di libertà, connessione e scambio culturale.

h 15 – 17.30 — DENNIS BOVELL, leggenda della musica Dub, produttore, multi-strumentista con oltre cinquant’anni di carriera, nonché una delle figure più influenti della musica britannica di origine caraibica. Fondatore dei Matumbi, ha plasmato il suono del Lovers rock e del Dub contemporaneo, lasciando il segno anche nel post-punk con The Slits e Orange Juice.

h 17.30 – 20 — HANDSON FAMILY feat. VANESSA FREEMAN

Cyndi Anafo è DJ e curatrice di eventi culturali attorno alla Black British club culture, nonché metà della famiglia Handson. La musica da ballo con lei assume una visione di spazio inclusivo e intergenerazionale. Handson Family è attiva su diversi contesti della scena londinese, tra club, spazi pubblici e festival, e il loro progetto si distingue per un’attenzione particolare alla musica indipendente e alla costruzione di dancefloor “uplifting”, profondamente radicata nella cultura griot e nella tradizione della Black British club music. A rendere speciale il set sarà la cantante Vanessa Freeman, voce raffinata della scena jazz, broken beat e house contemporanea inglese. Nota per le sue collaborazioni con Herbie Hancock, Kyoto Jazz Massive, 4Hero, 2000andblack, Dego, Bugz in The Attic, Vanessa Freeman impreziosirà il djset con una dimensione live intensa e sofisticata, capace di fondere profondità musicale e vibrazione club.

Chiostro di Sant’Andrea

ELECTROMERMAIDS — a cura di Lilith Associazione Culturale Impresa Sociale e Forevergreen

Cantautori della scena genovese e musica elettronica.

h 16 – 18 Dj set Resistente: Randomplay.

h 18 – 20 Concertone Resistente: live con cantautori e cantautrici come Max Manfredi, Colbhi, Cristina Nico e Irene Buselli.

Piazza Sarzano

Genova Hip Hop Festival, ManinMarassi, Festa del Sole, RTM, Spazio126 e Genova Che Osa

Attività della giornata: esibizioni musicali hip hop e reggae, Writing Free Painting, Laboratorio di Djing con DJ Kamo, Open mic, Esibizioni di Freestyle, Esibizioni scuole di breaking, Laboratori di basket, Laboratori partecipativi e pannelli di silent discussion sulle disuguaglianze, Torneo di Calcio balilla, Attività Ricreative di vario genere.

Ore 14.30 – 15.30 — DJing Workshop e Performance

Laboratorio introduttivo al DJing (gratuito): tecniche base, mixing e scratching. Condotto da DJ Kamo (artista di riferimento della scena genovese). Il pubblico avrà la possibilità di sperimentare alla console, insieme a dj professionisti.

Ore 14.30 – 17.30 — Writing (Graffiti Art)

Allestimento di 2-3 pannelli dedicati realizzati da writer genovesi. Live painting: gli artisti realizzeranno un’opera dal vivo durante l’evento. Pannello libero interattivo: area dedicata dove il pubblico può apprendere le tecniche base del writing con la supervisione degli artisti esperti.

Ore 15.30, 16.30, 18.00 — Breaking (Break Dance)

Coinvolgimento di breaker storici di Genova e della scena locale con esibizioni dimostrative di scuole di break dance e danza Hip Hop.

Ore 15.30 — Open Mic

Verrà lanciata una call dalla pagina del Genova Hip Hop Festival dove ci si potrà candidare per esibirsi. Verranno selezionati 10 artisti a cui verrà data la possibilità di esibirsi.

Ore 16.00, 19.00 — Freestyle show

Due freestyle show di 10 minuti l’uno a cura di Ligurunion a tema 25 Aprile.

Ore 16.30 – 20.00 — Esibizioni rap/reggae

Esibizioni musicali di diversi artisti della scena rap e reggae: Awa Fall, Dubbin Bubblin, Jah Heard, Impe, Joe Black, Kuma134, Rap4Rights.