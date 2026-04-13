In provincia di Genova dieci Comuni tornano alle urne: si vota per i sindaci a fine maggio

Genova. Sono dieci i Comuni in provincia di Genova che torneranno al voto dopo il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, questa volta per eleggere il nuovo sindaco.

L’appuntamento ai seggi è per il 24 e 25 maggio prossimi. Al voto andranno Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, Santo Stefano d’Aveto, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia e Zoagli. In totale alle urne sono chiamate 28.921 persone: Vobbia è il comune più piccolo, con appena 382 tra elettori ed elettrici, Cogoleto quello più grande con 7.591 aventi diritto.

A poco più di un mese dal voto non in tutti i Comuni ci sono certezze sulla sfida elettorale. A Ceranesi dovrebbero sfidarsi Claudio Montaldo, già sindaco che si era dimesso a fine 2025 dopo una crisi di giunta, e Michele Casano.

A San Colombano Certenoli, in val Fontanabuona, la sindaca uscente Carla Casella si ricandida per ottenere un secondo mandato sfidata, ancora una volta, da Claudio Solari. A Santo Stefano d’Aveto, dopo la scomparsa improvvisa del sindaco Roberto Pareti, è sempre più probabile che possa candidarsi Mattia Crucioli, che sino a oggi ha ricoperto il ruolo di facente funzioni. A Torriglia squadra completamente nuova, visto che l’attuale sindaco Maurizio Beltrami è al suo terzo mandato consecutivo.

Allargando lo sguardo a tutta la Liguria, Allargando lo sguardo a tutta la Liguria, in provincia di Imperia vanno al voto Aquila d’Arroscia, Bordighera, Pietrabruna, Rocchetta Nervina e Santo Stefano al Mare, in quella della Spezia Lerici e Levanto, in quella di Savona Zuccarello. In tutti i i casi si tratta di Comuni sotto i 15mila abitanti,

In caso di ballottaggio elettori ed elettrici torneranno alle urne nelle giornate di domenica e lunedì 8 giugno.