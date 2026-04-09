Electropark 2026, svelati tutti gli artisti: ci sono anche Dean Bowen, HHY & The Kampala Unit e Corps Citoyen

Genova. Continua a prendere forma il programma di Electropark 2026, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative in programma a Genova da venerdì 5 giugno a domenica 5 luglio 2026, con la seconda release della line-up. Il festival, dalla forte connotazione transnazionale e gender balanced, porta in città oltre cinquanta artiste e artisti provenienti da tutto il mondo. Dopo la prima selezione, che includeva nomi come Cherish Menzo, Moor Mother e MC Yallah & Debmaster, il festival continua a mettere in evidenza una pluralità di linguaggi delle arti performative tra live performance, lecture performance, live e dj set, workshop e progetti transdisciplinari che intrecciano ricerca sonora, teatro, arti visive, pratiche di danza e club culture.

La seconda release include nuove produzioni, performance e live set e riunisce artiste e artisti provenienti da Paesi Bassi, Portogallo, Uganda, Italia, Camerun, Palestina, Tunisia, Sudafrica e Mozambico, contribuendo a rafforzare la dimensione transnazionale del festival. I nuovi nomi annunciati sono: Dean Bowen, HHY & The Kampala Unit, mad miran, Makimakkuk, Corps Citoyen, Faustin, Luzai, Sockslove, il collettivo CRUNCH con i dj 5how e IMD e Amber Docters van Leeuwen.

DATE E LUOGHI DI ELECTROPARK 2026

Electropark 2026 prende il via da venerdì 5 a domenica 7 giugno in più spazi del centro storico genovese, tra cui il Chiostro di Sant’Andrea (Casa di Colombo), il Luzzati Lab e il Teatro della Tosse con le sale Trionfo e Campana, il foyer Tonino Conte e La Claque. Domenica 14 giugno Electropark si sposta al Teatrino di Palazzo Ducale, mentre giovedì 2 luglio fa tappa al Galata Museo del Mare, in Terrazza Mirador. Venerdì 3 luglio gli eventi si sviluppano tra il Mercato della Darsena e il Menodue Club, location anche della programmazione di sabato 4 luglio, affiancata da un appuntamento che sarà svelato nelle prossime settimane. A calare il sipario sull’edizione 2026 di Electropark è il closing party di domenica 5 luglio al Bonfim Club di Genova Nervi.

LA LINE-UP DI ELECTROPARK 2026

Seconda release

Sono dieci le artiste e gli artisti presenti nella seconda release di Electropark 2026, che si aggiungono ai nomi già annunciati, tra cui Cherish Menzo, Moor Mother e MC Yallah & Debmaster.

Tra i protagonisti di questa selezione Dean Bowen, poeta, performer e autore olandese, vincitore del Van Dale Spoken Award e del Johnny van Doorn Award. Venerdì 5 giugno alla La Claque del Teatro della Tosse presenta “The InBetween”, una lecture performance che utilizza linguaggio, voce e scrittura per esplorare il concetto di “inbetween”, definito dall’artista come uno spazio in cui l’identità non è fissa ma si configura come una fluttuazione di voci, forme e relazioni.

Dall’Uganda arriva il progetto di Jonathan Uliel Saldanha con la trombettista Florence Nandawula HHY & The Kampala Unit che, venerdì 5 giugno alla Claque, portano un live che intreccia dub, techno e percussioni in composizioni ad alta intensità ritmica. Nella stessa serata e nello stesso luogo si esibisce anche la cantante e producer Luzai, artista di nuova generazione italo-camerunense residente a Milano, che si esibisce in un live tra avant-pop ed elettronica sperimentale in cui suono, scrittura e presenza scenica si intrecciano in una performance immersiva, influenzata dalla ball culture e attraversata da temi legati all’identità e alla memoria.

Giovedì 2 luglio alla Terrazza Mirador del Galata Museo del Mare tocca invece all’artista e producer palestinese Makimakkuk, che presenta un live che combina il sound dal patrimonio tradizionale della sua terra con rap, canto e spoken word. Il suo lavoro intreccia influenze hip-hop, elettroniche e sperimentali, intrecciando identità, memoria e contesto culturale in una narrazione sonora personale e politica. Ad anticipare il live di Makimakkuk è Corps Citoyen, collettivo multidisciplinare che presenta “Barrani” (in arabo tunisino “straniero”), una performance tra danza, teatro e ricerca che indaga l’esperienza migratoria e la condizione diasporica.

Sabato 4 luglio a salire in console al Menodue Club è invece Faustin, artista e ricercatore olandese/antillano che utilizza il suono per esplorare le complessità dell’identità, costruendo dj set tra sonorità percussive ed estetica futuristica, che attraversano diversi generi e sviluppano una dimensione narrativa sul dancefloor.

Venerdì 3 luglio al Mercato della Darsena è il momento di CRUNCH, format di elettronica genovese fondato da 5how, dj e produttore attivo sulla scena locale con un sound che si muove tra house, UK garage, drum’n’bass, sound latini e crossover anni 2000. Nato come collettivo di artisti musicali e visivi, CRUNCH ha animato negli anni diversi spazi della città, condividendo la console con artisti come okgiorgio. Per Electropark 2026 il format vede in console prima 5how e, a seguire, IMD, dj e produttore genovese già parte del collettivo, con una selezione elegante tra house e UK garage.

Chiude la programmazione dei dj set la giornata di domenica 5 luglio al Bonfim Club, con il set diurno del dj e produttore SocksLove, fondatore di Radio Brioschi e connoisseur queer dell’elettronica, che porta con sé uno stile versatile, e di mad miran, dj attiva nella scena underground olandese, con set imprevedibili ed energici legati alla cultura rave.

In line-up anche Amber Docters van Leeuwen, compositrice e artista multimediale la cui pratica intreccia suono, documentario ed elementi teatrali. A Electropark 2026 mette in scena, domenica 14 giugno al Teatrino di Palazzo Ducale, in collaborazione con il Conservatorio Niccolò Paganini, la performance di teatro documentario sull’adozione internazionale “Moving Narrative”. Il lavoro nasce dall’incontro dell’artista con il padre biologico e mette in relazione tre generazioni della sua famiglia, costruendo in scena un paesaggio sonoro immersivo tra voci, registrazioni e composizione musicale che dà forma a un racconto intimo tra memoria e identità.

Prima release

Sono quattordici le artiste e gli artisti presenti nella prima release di Electropark 2026, a partire dalla coreografa olandese originaria del Suriname Cherish Menzo, che presenta “Darkmatter”, un lavoro che mette al centro il corpo nero e gli stereotipi che lo attraversano, in una performance che ha ricevuto il Bank Theater Prize e il Dutch Drama Jury Prize per la miglior regia nel 2023. In “Darkmatter”, in scena venerdì 5 giugno alle 20.30 in Sala Trionfo al Teatro della Tosse, Menzo racconta la decostruzione del corpo nero e degli storytelling, con l’accompagnamento dalle voci distorte del Distorted Rap Choir.

Tra le artiste di questa edizione di Electropark è presente Moor Mother, musicista, poetessa e attivista statunitense tra le voci più radicali della scena contemporanea, che sabato 6 giugno (ore 21, La Claque) porta a Electropark “Shinkolobwe”, performance sonora presentata lo scorso anno in prima assoluta alla Biennale di Venezia. Il lavoro, realizzato con Aquiles Navarro, Hamid Drake e Pasquale Mirra, attraversa elettronica, spoken word e materiali d’archivio per riflettere sulla storia coloniale del Congo e sul presente neocoloniale legato all’estrazione dell’uranio.

Presenti in line-up anche Mc Yallah & Debmaster. La prima, di origine keniana ma cresciuta a Kampala, è una delle voci più riconoscibili della scena Nyege Nyege, mentre Debmaster, producer francese con residente a Berlino, è tra gli autori delle uscite dell’etichetta Hakuna Kulala con cui collabora dal 2018. Il loro album Kubali è stato inserito tra i 50 migliori dischi del 2019 dalla rivista britannica The Wire, tra le principali pubblicazioni internazionali dedicate alla musica sperimentale. Il programma include anche De Schuurman, produttore e dj della scena underground olandese che ha contribuito a lanciare il bubbling, un genere “turbocharged” che ha radici nelle comunità olandesi-caraibiche e che unisce un’elettronica cruda con l’energia della dancehall. De Schuurman, Mc Yallah & Debmaster si esibiscono sabato 4 luglio da mezzanotte al Menodue Club.

A Electropark arriva anche Omí con “Nine Night II”, prodotta da Centrale Fies, performance solista ispirata a una tradizione funeraria caraibica composta da nove notti di lutto e celebrazione. Un lavoro che attraversa musica, narrazione e riflessione su memoria e identità afro-diasporica, in programma domenica 7 giugno alle 21 alla Claque. Inoltre, Justin Randolph Thompson, in collaborazione con il danzatore cubano Ernes Amores Guerra, presenta a Electropark “Il peso non mi sarà grave”, produzione Teatro della Tosse. Attraverso corpo, voce e gesto, mette in relazione la figura di Cristoforo Colombo, il racconto epico dell’Eneide e le diverse memorie storiche legate all’area della cosiddetta Casa di Colombo a Genova, luogo in cui oggi è presente il Chiostro di Sant’Andrea e dove si tiene la performance sabato 6 giugno alle 19.

In line-up anche Turbolenta, artista e dj residente a Milano che porta nei club sonorità nordafricane e arabe rielaborate in chiave elettronica, e Mabel Dj, dj ecuadoriana attiva tra Genova e diverse città italiane con un sound afro-urban pensato per tenere caldo il dancefloor. Entrambe le dj si esibiscono venerdì 3 luglio dalle 19 al Mercato della Darsena.

Tra le performance presentate a Electropark 2026 anche la prima nazionale di “Pulling Scales” di Henry Rodríguez, artista cubano residente nei Paesi Bassi e fondatore della compagnia Goyes’ka. La performance, vincitrice del Fringe at Best Award all’Amsterdam Fringe Festival del 2025, mette in scena una presenza indefinita attraversata dal desiderio del cambiamento domenica 7 giugno in Sala Campana al Teatro della Tosse. Stesso luogo e stessa data anche per la prima italiana di “The New Buffer Zone” del danzatore e artista performativo residente tra Paesi Bassi e Cipro Elias Klark: un lavoro ispirato alla buffer zone che divide l’isola dal 1974 e presentato all’Amsterdam Fringe Festival.

In programma anche Lowkolos, artista e producer turco residente ad Amsterdam che presenta, venerdì 5 giugno (ore 22.30) alla Claque “There is no harmony”, progetto sviluppato con l’artista e scenografa Allison Wright che combina musica elettronica, visual audio-reattivi e proiezioni su pellicole olografiche stratificate. A Electropark 2026 torna l’artista e regista Liryc Dela Cruz & Il Mio Filippino Collective con la prima nazionale di “Piging”, una performance durazionale e cucina partecipativa. Ispirata alla tradizione filippina della fiesta, va in scena alle 13 di sabato 6 giugno nel foyer Tonino Conte del Teatro della Tosse e trasforma lo spazio in una cucina collettiva, in cui il pubblico partecipa alla preparazione e alla condivisione del pasto attraverso il kamayan, il modo tradizionale di mangiare con le mani.

La prima release si completa con Federica Loredan, coreografa e body musician attiva nella scena hip hop italiana da oltre vent’anni, che conduce sabato 6 giugno al Luzzati Lab il workshop “Dal margine alla soglia”, prodotto dal Teatro della Tosse, e randomplay progetto musicale della dj e curatrice genovese Francesca Fava, il cui set, che attraversa generi e atmosfere differenti, dà il via al closing party di Electropark 2026, in programma domenica 5 luglio dalle 15 al Bonfim Club.

BIGLIETTI

È aperta su electropark.it la biglietteria online per l’edizione 2026 di Electropark. Da mercoledì 8 aprile 2026 sono disponibili i biglietti standard per tutte le categorie: June Pass, July Pass, Clubbing Pass e i biglietti per i singoli eventi in programma.

I pass consentono l’accesso ai diversi momenti del festival: il June Pass per tutti gli eventi di giugno, il July Pass per gli appuntamenti di luglio, mentre il Clubbing Pass è valido per gli eventi dedicati al clubbing in programma al Menodue Club (venerdì 3 e sabato 4 luglio) e al Bonfim Club (domenica 5 luglio).

Biglietti: https://www.electropark.it/tickets

