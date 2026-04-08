Educazione finanziaria, in Liguria giovani impreparati su risparmi e pensioni

Genova. In Liguria il livello di educazione finanziaria – la capacità, cioè, di gestire il denaro, risparmiare e investire in modo consapevole – è sotto la sufficienza, pari alla media italiana. Il dato merge dall’ultima edizione dell’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, che fissa l’Eudfin Index italiano (e dunque il punteggio ligure) a 56 punti su 100.

I risultati regionali sulla Liguria sono stati presentati mercoledì 8 aprile a Genova, nell’ambito della seconda tappa del “Tour dell’Educazione Finanziaria” di Alleanza, che quest’anno si rinnova con la partnership con Starting Finance, il più grande gruppo di educazione e informazione economico-finanziaria e professionale in Italia dedicato ai giovani, con una community di oltre 2,5 milioni di utenti.

Giovani liguri meno preparati sulle finanze rispetto ai coetanei italiani

Il tour di quest’anno è dedicato a rafforzare la consapevolezza degli under 35 sui temi dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. E i giovani liguri sono poco preparati. Ragazzi e ragazze tra 18 e i 34 anni hanno meno consapevolezza su temi finanziari e assicurativi rispetto ai coetanei (49 punti a livello regionale in Edufin Index vs. 53 a livello nazionale), e nella conoscenza del sistema pensionistico (Pension Index), per cui registrano un punteggio pari a 36 contro la media nazionale di 44.

Risultano però più preparati nel Longevity Index, l’indice che misura la consapevolezza sulla crescente durata della vita rispetto alla media nazionale (58 vs. 53). Gli over 65 liguri, rispetto alla media degli italiani, risultano meno preparati in generale: Edufin Index, Longevity Index e Pension Index.

Donne più esperte di educazione finanziaria rispetto agli uomini

Si confermano anche in regione alcune differenze di genere. Nel caso dell’Edufin Index il divario è in positivo, con un punteggio più elevato da parte del genere femminile (donne 57 vs. uomini 55), rispetto al dato nazionale che vede gli uomini ottenere risultati migliori (donne 54 vs. 59 uomini).

Nel Longevity Index c’è solo un punto di distacco: le donne riportano un punteggio di 55 mentre gli uomini di 56 (dato nazionale pari a 54 per le donne e a 56 per gli uomini).

Il gender gap più rilevante in Liguria emerge sul Pension Index, pari a 13 punti (donne 41 vs. uomini 54) contro gli 11 punti a livello nazionale (43 vs. 54).

“I giovani sono oggi tra le categorie più fragili, soprattutto tra i 18 e i 34 anni, e lo sono anche in Liguria, dove i livelli di preparazione sul sistema pensionistico sono sotto la media nazionale – ha detto Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni – Da questa esigenza nasce il nostro nuovo Tour dell’Educazione Finanziaria, che nel 2026 rinnova l’impegno di Alleanza Assicurazioni con 14 appuntamenti in tutta Italia dedicati ai giovani”.