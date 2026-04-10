Edilizia, la Filca Cisl: “Con le grandi opere in Liguria 3.500 posti di lavoro, altrimenti torniamo alla crisi”

Genova. Quattro grandi opere in Liguria, una per provincia, con un impatto di 3.550 posti di lavoro nel settore edile, 61mila ore di lavoro e una massa salari superiore ai 2,3 miliardi di euro. È quanto è emerso dal convegno della Filca Cisl Liguria organizzato a Palazzo San Giorgio a Genova davanti ad oltre 250 persone e numerosi relatori istituzionali per approfondire il futuro dell’edilizia ligure dopo gli investimenti del Pnrr.

“Come Filca Cisl Liguria siamo pronti a fare la nostra parte. Oggi, però, chiediamo alle istituzioni coraggio, responsabilità e visione – è l’appello di Andrea Tafaria, segretario della Filca Cisl Liguria -. Entro dicembre i lavori del Pnrr finiranno, la nostra paura è che si torni ai numeri della crisi economica, quando tantissime imprese hanno chiuso i battenti“.

Il sindacato chiede insomma “un vero patto per l’edilizia: non un semplice momento di confronto, ma un impegno chiaro e condiviso, fatto di obiettivi e responsabilità precise, capace di definire una strategia industriale del settore e di garantire continuità negli investimenti, maggiore sicurezza nei cantieri contrastando il dumping contrattuale. Dobbiamo creare nuova occupazione e far crescere la Liguria. È fondamentale puntare sulle infrastrutture, ma anche valorizzare la rigenerazione urbana e lo sviluppo dell’edilizia sostenibile. Allo stesso tempo, è indispensabile rafforzare gli investimenti nella prevenzione e nel contrasto al dissesto idrogeologico”.

Il focus si concentra su Gronda, traforo Armo-Cantarana, raddoppio ferroviario nel Ponente e raddoppio della Pontremolese. Solo per la Gronda, la principale infrastruttura attesa da anni a Genova, si stimano 1.200 lavoratori e circa un miliardo di massa salari.

“Oggi la nostra regione è davvero un laboratorio a cielo aperto, ed è un luogo in cui si deve decidere se l’edilizia sarà solo esecuzione materiale di opere oppure leva strategica di trasformazione del nostro territorio – evidenzia Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria che ha aperto i lavori -. Ma proprio perché vogliamo essere seri fino in fondo, dobbiamo nominare anche ciò che non va e ciò che non possiamo più accettare. Penso anzitutto allo stallo della Gronda autostradale di Genova, che resta una ferita aperta. Dopo anni di discussioni, di attese, di procedure, non possiamo assistere ancora a rinvii, a oscillazioni, a tentennamenti che scaricano sul territorio e sul lavoro il costo dell’immobilismo. La Gronda è una necessità logistica, occupazionale, produttiva. E insieme alla Pontremolese è uno dei pilastri senza i quali il sistema Liguria continuerà a rimanere troppo vulnerabile, troppo dipendente da colli di bottiglia che frenano merci, persone e investimenti. Chi continua a non decidere, o peggio ancora a tornare indietro, deve sapere che sta bloccando opportunità, sicurezza, lavoro, competitività”.

“Noi crediamo che l’Italia, la Regione Liguria, il Comune di Genova debbano investire su quattro strumenti molto importanti, per il volano che è il settore delle costruzioni, ma anche per il bene comune di una di una città: il piano casa, la rigenerazione urbana, le infrastrutture e il dissesto idrogeologico – rimarca Ottavio De Luca, segretario nazionale della Filca Cisl -. Bisogna investire tantissimo, ma crediamo ci debba essere una correlazione tra pubblico e privato. E poi, secondo noi, alcuni investimenti che creano sviluppo e gli investimenti nel dissesto idrogeologico dovrebbero uscire dal patto di stabilità”.

La giornata si è aperta con l’intervento del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestriperi, seguito dalla relazione di Andrea Tafaria (segretario generale Filca Cisl Liguria). Poi si è tenuto il primo panel sulle infrastrutture strategiche per la regione.

Nel confronto sono intervenuti Carlo De Simone (subcommissario Ricostruzione Genova, diga e tunnel sub-portuale), Giacomo Giampedrone (assessore alle Infrastrutture Regione Liguria), Enio Marino (presidente ANCE Liguria), Alessandro Terrile (vicesinda Genova) e Marco Vaccari (direzione opere speciali Adsp Mar Ligure Occidentale), che hanno approfondito i principali progetti in corso. Al termine c’è stato quindi l’intervento di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, che ha offerto un quadro sulle politiche nazionali.

A seguire, il focus con il contributo dell’architetto Stefano Boeri. Nel secondo panel riflettori puntati su rigenerazione urbana, edilizia green e lotta al dissesto idrogeologico con gli europarlamentari Brando Benifei e Giovanni Crosetto , insieme a Enrico Dassori (presidente nazionale Assobeton), Federico Delfino (rettore dell’Università di Genova), Luca Ferraris (presidente della Fondazione Cima) e Marco Scajola (assessore regionale alla Rigenerazione urbana ed Edilizia). I lavori si sono conclusi con la relazione di Ottavio De Luca, segretario generale Filca Cisl nazionale.