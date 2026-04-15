Ecogest cerca personale tra operai, autisti, trattoristi ed escavatoristi: lavoro previsto anche in Liguria

Liguria. Ecogest spa., realtà italiana di riferimento nel settore dei servizi infrastrutturali e ambientali e nella manutenzione del verde stradale ed autostradale, annuncia l’apertura di una campagna di selezione finalizzata all’inserimento di 50 nuove risorse su tutto il territorio nazionale.

Con sede a Cotignola (Ravenna), Ecogest opera da decenni nella manutenzione del verde stradale e autostradale e nella gestione delle infrastrutture di trasporto, intervenendo su oltre 7.500 km di rete distribuiti in diverse regioni italiane. L’azienda si distingue per l’organizzazione efficiente dei cantieri e per l’elevato livello di specializzazione delle proprie attività, che spaziano dalla cura delle aree verdi alla sicurezza e logistica delle infrastrutture viarie.

Nel dettaglio, la ricerca è rivolta alle seguenti figure professionali:

30 operai in possesso di patente B

10 trattoristi con idonea abilitazione

5 autisti con patente C e CQC

3 escavatoristi

Le opportunità di lavoro riguardano diverse aree del Paese, in particolare le regioni: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Abruzzo.

Ai candidati è richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. In caso di lavoro fuori sede, l’azienda garantisce vitto, alloggio e rientri periodici, con modalità da concordare.

Per candidarsi e ottenere maggiori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’azienda, e in particolare inviare il proprio curriculum o la propria disponibilità all’indirizzo mail: ufficio.personale@ecogestspa.com.

Per prendere visione con maggiore dettaglio delle attività dell’azienda, e della dislocazione dei cantieri e delle attività, è possibile collegarsi al sito www.ecogestspa.com