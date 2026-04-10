Genova ricorda gli eccidi di Masone e della Benedicta: orazione ufficiale della sindaca Salis



Genova. Doppio appuntamento questo fine settimana con la memoria e la storia. Sabato e domenica, infatti, nell’entroterra si ricorderanno due grandi eccidi compiuti durante la seconda guerra mondiale dai nazifascisti: quello di Masone e quello della Benedicta.

Eccidio di Masone

Era l’8 aprile del 1944, la vigila di Pasqua, quando tredici patrioti tenuti prigionieri a Villa Bagnara, allora sede del locale comando tedesco, vennero condotti appena fuori dall’abitato di Masone e fucilati per ordine delle SS da un plotone di esecuzione comandato da un sergente della Wermacht: erano tutti giovani partigiani e renitenti alla leva e pertanto rastrellati nella zona della Benedicta e nelle montagne circostanti.

In occasione dell’82° anniversario dell’eccidio, a partire dalle 9.15 di sabato 11 aprile, si terrà una cerimonia commemorativa a cura del Comitato permanente della Resistenza della provincia di Genova e del Comune di Masone.

A tenere l’orazione commemorativa sarà l’assessora alle Pari opportunità e al Diritto allo studio Rita Bruzzone: «Oggi siamo qui a ricordare tredici ragazzi che, pur consapevoli dei rischi che avrebbero potuto correre, hanno fatto una scelta: non chinare la testa e decidere di restare e combattere per quegli ideali di libertà e uguaglianza che oggi sono i capisaldi della nostra Repubblica e della nostra Costituzione. La storia, nonostante i tentativi di alcuni, non può essere cancellata e deve continuare a essere la nostra bussola morale nel presente e negli anni a venire. Ricordare non è solo un esercizio di memoria, ricordare è un dovere, un modo per far sì che il sangue versato dai nostri giovani e dalle nostre giovani non sia stato versato invano».

Il programma:

9.15 Raduno dei partecipanti presso Villa Bagnara

9.30 Corteo e deposizione corone presso il Cippo dei 13 Martiri

10 Deposizione corona al sacrario del Romitorio e santa messa in suffragio nell’Abbazia del Romitorio

10.45 Breve allocuzione di Omar Missirelli, sindaco di Masone e orazione commemorativa dell’assessora del Comune di Genova Rita Bruzzone

Eccidio della Benedicta

Domenica 12 aprile, dalle ore 9.30, a Capanne di Marcarolo, nel Comune di Bosio (Alessandria), luogo simbolo della Resistenza italiana, si terranno le celebrazioni per l’82° anniversario dell’eccidio della Benedicta.

Il Comune di Genova sarà rappresentato dalla sindaca Silvia Salis, che terrà l’orazione ufficiale, a sottolineare il profondo legame della città con i valori della democrazia e con i luoghi simbolo della lotta partigiana.

La ricorrenza richiama la più grande strage di partigiani avvenuta in Italia durante la Settimana di Pasqua del 1944, quando 75 combattenti furono fucilati sul posto e centinaia di persone deportate nei campi di sterminio nazisti.

Programma della mattinata:

ore 9.30 ritrovo al Sacrario, deposizione delle corone e corteo verso il cortile della Benedicta;

ore 10 celebrazione della Santa Messa officiata dall’arcivescovo metropolita di Genova, monsignor Marco Tasca;

ore 11 saluti istituzionali con gli interventi del presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi e del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante;

a seguire interventi del sindaco di Bosio Domenico Merlo, del vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Domenico Ravetti, del presidente ANPI provinciale di Alessandria Roberto Rossi e del presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta Daniele Borioli;

ore 11.30 orazione ufficiale della sindaca di Genova Silvia Salis.

La cerimonia sarà accompagnata dalla banda musicale “Giovanni XXIII” di Ceranesi.

Programma del pomeriggio, attività curate dall’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese:

ore 14 passeggiata lungo il Sentiero della Pace, con ritrovo presso il piazzale di Cascina Benedicta;

ore 15, presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, conferenza “Celebrare non basta. Come tenere viva l’eredità politica della Resistenza”, a cura di Filippo Barbera, professore ordinario di Sociologia economica all’Università di Torino;

a seguire inaugurazione della mostra permanente di fotografie d’epoca dedicata agli avvenimenti della Benedicta.