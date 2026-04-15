Due nuove navi Gnv a gas naturale liquefatto in servizio da Genova in estate

Genova. Gnv, compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc, consolida il proprio ruolo nei collegamenti tra Italia e Marocco annunciando l’impiego delle due navi nuove di ultima generazione, Gnv Aurora e Gnv Virgo, sul network di rotte che collega Genova a Tanger Med via Barcellona, con il capoluogo catalano come hub di transito. Il servizio sarà attivo a partire dall’estate 2026.

Gnv Aurora entrerà in servizio il 1° giugno, seguita da Gnv Virgo il 1° luglio. Le due unità opereranno con frequenza settimanale da Genova, che funge da homeport per entrambe le navi: ogni quattro giorni le navi effettueranno nel porto ligure il rifornimento di Gas Naturale Liquefatto (Gnl).

Il potenziamento del collegamento risponde in primo luogo alla crescente domanda di trasporto passeggeri, con particolare attenzione ai cittadini marocchini residenti in Europa e alle loro famiglie. L’introduzione delle nuove navi migliorerà capacità, comfort e regolarità del servizio.

Gnv Aurora, che sarà battezzata a Tangeri il prossimo 1° giugno, e Gnv Virgo presentano caratteristiche tecniche di ultima generazione, con oltre 1.700 passeggeri trasportabili, 426 cabine e una capacità di carico fino a 2.780 metri lineari. L’introduzione di queste unità rafforza ulteriormente il ruolo di Gnv come operatore italiano di riferimento nei collegamenti marittimi con il Nord Africa e come infrastruttura strategica al servizio degli scambi economici nel Mediterraneo.

Entrambe sono alimentate a Gas Naturale Liquefatto (GNL), soluzione che consente una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 50% per carico trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione. Inoltre, sono predisposte per il cold ironing: il collegamento alla rete elettrica di terra durante la sosta in porto, che permette lo spegnimento dei generatori di bordo, azzerando completamente le emissioni dirette di CO₂, ossidi di azoto e di zolfo nell’area portuale.