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Nuova apertura

Il “biscottino” amato da Gianni Agnelli sbarca a Genova: in via Roma apre Drumohr

Il negozio prende il posto di Patrizia Pepe, che ha chiuso dopo tredici anni

drumohr

Genova. Maglioni a righe colorate, filati leggeri, cashmere e l’iconico disegno “biscottino”: a Genova arriva il primo negozio monomarca Drumohr, brand scozzese nato nel 1770 diventato italiano nel 2006.

Il negozio prende il posto di Patrizia Pepe, che ha chiuso dopo tredici anni. In questi giorni gli operai sono al lavoro per l’allestimento interno e sulle vetrine campeggia la scritta “coming soon”.

Adorato da Gianni Agnelli, che ribattezzò la fantasia dei maglioni “biscottino”, appunto, il marchio era tra i preferiti anche di James Stewart e di re Carlo d’Inghilterra, oltre che di Audrey Hepburn.

Simbolo dell’aristocrazia del Regno Unito, va a fare compagnia a un altro marchio che dovrebbe aprire (salvo imprevisti) tra poco: Ralph Lauren, che ormai da quasi un anno attende di aprire negli ex locali di Ferragamo.

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