Lo storico negozio di vinili Disco Club diventa “Presidio Slow Music”

Genova. Lo storico negozio di vinili Disco Club di via San Vincenzo, aperto nel lontano 1965, entra ufficialmente a far parte della rete dei “Presìdi Slow Music”, riconoscimento dato a chi protegge “l’etica e il giusto nella musica“, contribuendo grazie al titolare Giancarlo Balduzzi diffondere conoscenze, tradizioni, suoni del territorio al fine di creare una filiera della qualità.

Il riconoscimento verrà consegnato il 18 aprile, giorno in cui si celebra in tutto il mondo il Record Store Day, la giornata internazionale dedicata ai negozi di dischi indipendenti: un evento globale che celebra la cultura musicale, la passione per il vinile e l’importanza dei negozi come luoghi vivi di comunità, incontro e identità culturale.

Per l’occasione, oltre alla vendita dei dischi in vinile dedicati al Record Store Day, a partire dalle 15,30 Disco Club ospiterà anche tre appuntamenti dal vivo con L’Albero, progetto solista del fiorentino Andrea Mastropietro, con il genovese Paolo Bollero e i suoi Rice on the Record per presentare il nuovo album Keeping Patience in the Chaos (uscito il 12 marzo scorso), e con il veterano della scuola dei cantautori genovesi Paolo Gerbella.

In rappresentanza di Slow Music sarà presente Massimo Poggini, giornalista musicale. Il progetto dei Presìdi, nato su emulazione dei Presìdi di Slow Food (con l’esplicita approvazione di Carlin Petrin, che nella fase iniziale ha fatto parte del comitato etico di Slow Music), si sta allargando a macchia d’olio: dopo averne inaugurati una ventina in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Sicilia, con l’inserimento nel circuito di Disco Club arriva ora anche in Liguria.

Nata nel 2018 per iniziativa dell’impresario musicale Claudio Trotta e il supporto di altri 14 soci fondatori (tra gli altri Franco Mussida, Stefano Senardi, Carlo Feltrinelli, Paolo Dal Bon, Stefano Bonagura e il già citato Massimo Poggini), Slow Music è un’associazione culturale che ha nell’etica del lavoro e nella difesa dei diritti del consumatore e degli operatori del

settore i suoi principi fondamentali.