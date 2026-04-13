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Interrogazione

Diga Genova, Ghio (PD): “Fondi sospesi e costi in aumento: il governo chiarisca subito”

"È preoccupante che un intervento strategico come la nuova diga foranea proceda senza certezze sulla copertura finanziaria", dice la vicepresidente Pd alla Camera

diga nuova diga

Genova. La vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio ha presentato un’interrogazione alla Camera insieme ai deputati Pd Alberto Pandolfo e Luca Pastorino dopo le ultime notizie sui finanziamenti per la diga di Genova congelati e fermi alla Camera.

“È preoccupante che un intervento strategico come la nuova diga foranea del porto di Genova proceda senza certezze sulla copertura finanziaria- dice Ghio – Secondo quanto emerso, mancano all’appello 163 milioni di euro necessari per completare opere fondamentali come il consolidamento dei fondali e le modifiche progettuali emerse in corso d’opera. Risorse che oggi non hanno una copertura certa e che sono state di fatto rinviate a futuri provvedimenti, mettendo a rischio tempi e sostenibilità complessiva dell’intervento”.

“È legittimo chiedersi cosa ci sia davvero dietro questo ennesimo slittamento: possibile che su un’opera da 1,3 miliardi di euro non si sia prevista fin dall’inizio una valutazione adeguata delle criticità tecniche? E soprattutto, come si pensa di garantire il rispetto del cronoprogramma senza certezze sulle risorse?”, domanda la deputata.

“Per queste ragioni abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta insieme ai colleghi Alberto Pandolfo e Luca Pastorino, per chiedere al Governo di chiarire immediatamente lo stato reale dei finanziamenti, le ragioni dell’aumento dei costi e le conseguenze sui tempi di realizzazione dell’opera. Serve trasparenza, non propaganda. Continueremo a monitorare con attenzione ogni passaggio: perché non bastano le promesse, servono risposte chiare e concrete”, conclude Ghio.

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