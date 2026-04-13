Diga Genova, Ghio (PD): “Fondi sospesi e costi in aumento: il governo chiarisca subito”

Genova. La vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio ha presentato un’interrogazione alla Camera insieme ai deputati Pd Alberto Pandolfo e Luca Pastorino dopo le ultime notizie sui finanziamenti per la diga di Genova congelati e fermi alla Camera.

“È preoccupante che un intervento strategico come la nuova diga foranea del porto di Genova proceda senza certezze sulla copertura finanziaria- dice Ghio – Secondo quanto emerso, mancano all’appello 163 milioni di euro necessari per completare opere fondamentali come il consolidamento dei fondali e le modifiche progettuali emerse in corso d’opera. Risorse che oggi non hanno una copertura certa e che sono state di fatto rinviate a futuri provvedimenti, mettendo a rischio tempi e sostenibilità complessiva dell’intervento”.

“È legittimo chiedersi cosa ci sia davvero dietro questo ennesimo slittamento: possibile che su un’opera da 1,3 miliardi di euro non si sia prevista fin dall’inizio una valutazione adeguata delle criticità tecniche? E soprattutto, come si pensa di garantire il rispetto del cronoprogramma senza certezze sulle risorse?”, domanda la deputata.

“Per queste ragioni abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta insieme ai colleghi Alberto Pandolfo e Luca Pastorino, per chiedere al Governo di chiarire immediatamente lo stato reale dei finanziamenti, le ragioni dell’aumento dei costi e le conseguenze sui tempi di realizzazione dell’opera. Serve trasparenza, non propaganda. Continueremo a monitorare con attenzione ogni passaggio: perché non bastano le promesse, servono risposte chiare e concrete”, conclude Ghio.