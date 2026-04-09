“Design ante litteram”, una settimana di eventi alla scoperta della sedia leggera di Chiavari

Chiavari. La Società Economica di Chiavari annuncia il ritorno di Design ante litteram. La Sedia Leggera di Chiavari dall’800 a oggi, giunto alla sua terza edizione, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Liguria Design.

Un progetto che rinnova l’attenzione verso uno dei simboli più iconici del saper fare artigiano italiano: la sedia leggera di Chiavari, esempio straordinario di design ante litteram capace di coniugare estetica, funzionalità e innovazione già a partire dall’Ottocento.

La curatela è affidata a Davide Conti, presidente di Liguria Design, con il contributo di importanti realtà del territorio quali F.lli Levaggi, Podestà Sedie, Atelier Costa, la Famiglia Negrello e Franco Casoni.

L’iniziativa si inserisce nella rassegna L’Arte in Economica e gode del patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Chiavari e Fondazione Carige.

Dal 20 al 25 aprile, la città di Chiavari diventerà un laboratorio diffuso di cultura del design, con mostre, conferenze, visite guidate e momenti celebrativi che raccontano l’evoluzione della sedia leggera, dalle sue origini ottocentesche fino alle interpretazioni contemporanee.

Fulcro della manifestazione sarà la mostra “Design ante litteram. La Sedia Leggera di Chiavari dall’800 a oggi”, allestita presso la Sala Garaventa della Società Economica (via Ravaschieri 1), visitabile dal 20 al 24 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Accanto all’esposizione, un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, delle tecniche e delle influenze culturali che hanno reso la sedia di Chiavari un oggetto di riferimento nel panorama del design:

20 aprile : inaugurazione della Linea Gallery e visita guidata presso F.lli Levaggi (su prenotazione)

: inaugurazione della Linea Gallery e visita guidata presso F.lli Levaggi (su prenotazione) 21 aprile : conferenza “Da immigrato a cittadino chiavarese. Una storia per la sedia di Chiavari”, a cura della Famiglia Negrello

: conferenza “Da immigrato a cittadino chiavarese. Una storia per la sedia di Chiavari”, a cura della Famiglia Negrello 22 aprile : conferenza “Influenze del Novecento milanese sugli artigiani di Chiavari”, a cura di Franco Casoni

: conferenza “Influenze del Novecento milanese sugli artigiani di Chiavari”, a cura di Franco Casoni 23 aprile : cerimonia per il francobollo dedicato alla sedia leggera di Chiavari, annullo filatelico a cura di Poste Italiane e conferenza/proiezione sull’impagliatura delle sedie

: cerimonia per il francobollo dedicato alla sedia leggera di Chiavari, annullo filatelico a cura di Poste Italiane e conferenza/proiezione sull’impagliatura delle sedie 24 aprile : presentazione del progetto per un marchio europeo IGP dedicato alla sedia leggera di Chiavari

: presentazione del progetto per un marchio europeo IGP dedicato alla sedia leggera di Chiavari 25 aprile: dialogo tra le vetrine di Atelier Costa e Podestà Sedie con aperitivo conclusivo

Questa terza edizione conferma l’importanza della sedia leggera come patrimonio culturale e produttivo, non solo locale ma nazionale, capace di raccontare una storia di innovazione, identità e continuità tra tradizione e contemporaneità.

Nei prossimi giorni seguiranno comunicazioni dedicate e di approfondimento su ciascun appuntamento in programma, con tutti i dettagli relativi ai singoli eventi.