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Via canepari

In giro per Certosa con un coltello a serramanico nascosto nelle mutande: arrestato 30enne

E' il primo arresto a Genova in base al nuovo decreto sicurezza che vieta il porto di coltelli anche pieghevoli con lama uguale o superiore a 5 cm. Si rischiano fino a tre anni

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Genova. Primo arresto a Genova in base alla nuova normativa sul porto di coltelli disposta dall’ultimo decreto sicurezza approvato a febbraio e che proprio in questi giorni sta per essere convertito in legge. In base alla nuova normativa è sempre vietato il porto di coltelli pieghevoli con lama uguale o superiore ai 5 cm e blocco lama, oltre al divieto assoluto di vendita di coltelli ai minori.

Il nuovo reato prevede una pena compresa tra sei mesi e tre anni. A finire in manette ieri pomeriggio è stato un 30enne di nazionalità algerina fermato da una volante del commissariato di Cornigliano a Certosa.

Il giovane riconosciuto dai poliziotti perché già sottoposto all’obbligo di firma, ha tentato di nascondersi all’arrivo della volante, mentre camminava per via Canepari.

Fermato e perquisito aveva nascosto negli indumenti intimi un coltello a serramanico con una lama di nove centimetri. E’ stato arrestato su indicazione del pm Marco Zocco e l’arma sequestrata.

Questa mattina nell’udienza per direttissima l’arresto è stato convalidato ma nei suoi confronti non è stata disposta alcuna misura cautelare.

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