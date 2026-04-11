Un tributo in danza al calcio: il 14 aprile alla Tosse uno show potente, acuto e ironico

Genova. Sono norvegesi e hanno preparato una lettera d’amore molto speciale per lo sport più seguito al mondo: A Dance Tribute to the Art of Football del coreografo Jo Stromgren è in scena solo il 14 aprile alle 20:30 al Teatro della Tosse (Sala Trionfo) unendo due mondi apparentemente lontani.

Una sfida per abbattere le barriere e gli stereotipi tra lo sport tipico della “working class” e la danza, a lungo considerata tipico privilegio delle classi sociali più abbienti.

I ballerini portano in scena agonismo, frustrazione, rabbia, gioia e sudore. Lo spettacolo parla a tutti ed è una riflessione acuta e ironica sulle somiglianze inattese tra due mondi apparentemente lontanissimi.

Tra danza e teatro, atletismi, dialoghi assurdi e strane voci fuori campo, Strømgren regala uno spettacolo potente, comico ed incantevole, senza dimenticare una velata critica sociale. Unico nel suo genere e premiato a livello internazionale, lo show è in tour dal 2009.

La Jo Strømgren Kompani (JSK) è considerata una delle più importanti compagnie indipendenti della Scandinavia.

Fondata in Norvegia nel 1998 da Jo Strømgren, coreografo residente presso la Norwegian Opera House di Oslo, la compagnia ha al suo attivo una media di 150 performance l’anno e si è fatta conoscere in tutto il mondo raggiungendo, con le sue tournée, ben 60 paesi. Il suo stile nasce dall’originale unione fra danza e teatro, ed è contraddistinto da una comicità molto fisica, spesso velata di significati politici. L’utilizzo di un linguaggio totalmente inventato e senza senso apparente, e un uso divertente delle voci fuori campo, rendono i suoi spettacoli facilmente fruibile dal pubblico internazionale. Il suo repertorio è in grado di coprire un’ampia serie di generi, da variazioni sul tema del dance theater, al teatro vero e proprio, alle marionette.

Biglietti: intero 25 euro; under 28 18 euro.

(foto di Knut Bry)