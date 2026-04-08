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Dai Rolli alle esperienze outdoor: le bellezze di Genova al Forum franco-italien di Nizza

La delegazione genovese, guidata dall'assessora al Turismo e Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha dialogato con oltre 25 operatori professionali del settore

Generico aprile 2026

Genova. Il Comune di Genova era presente mercoledì 8 aprile a “Visitez l’Italie – Forum franco-italien“, ospitato nelle sale storiche dell’Hotel Le Negresco di Nizza.

L’appuntamento segna il culmine del progetto “10 Comuni” organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza: quest’anno l’iniziativa ha raddoppiato la presenza delle eccellenze italiane per rispondere alla crescente domanda del mercato transalpino.

La delegazione genovese, guidata dall’assessora al Turismo e Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha dialogato con oltre 25 operatori professionali del settore, consolidando il legame strategico con la Francia, che si conferma primo bacino di utenza straniera per la Liguria.

“Ai buyer e alla stampa francese, che si confermano asset strategici per consolidare il trend di crescita già registrato nel 2025 – commenta l’assessora Beghin – abbiamo voluto evidenziare la capacità di Genova di trasformarsi in una destinazione sempre più dinamica, capace di convertire il proprio glorioso passato in un’offerta turistica moderna, esperienziale”.

“Abbiamo presentato la ricca offerta culturale della città, in particolare sul ventennale dall’iscrizione del Sistema dei Palazzi dei Rolli nel Patrimonio dell’Umanità, l’ampio palinsesto di eventi correlati e le opportunità per il turismo outdoor e sostenibile – conclude Beghin – una proposta che fonde il trekking urbano alle escursioni fuori porta e che valorizza l’anima “verticale e selvaggia” della città, rispondendo perfettamente ai desideri del target francese, storicamente amante della natura e delle attività sportive all’aria aperta”.

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