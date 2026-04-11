Crisi Amt, la denuncia del sindacato Orsa: “Un motore penzolante sulle teste dei passeggeri”

Genova. “​Se cercate una metafora perfetta della gestione del trasporto pubblico a Genova, non dovete guardare i rendering futuristici del progetto quattro assi o le promesse elettorali sui bus elettrici. Vi basta alzare lo sguardo al soffitto di un Van Hool, matricola 9343. Lì, tra pannelli divelti e nastro adesivo che sfida le leggi della fisica, troverete un motore della botola penzolante sulle teste dei passeggeri“. È quanto denuncia con tanto di fotografie il sindacato Orsa Autoferro Tpl.

“​Non è l’inizio di un film distopico, ma la cronaca quotidiana di un viaggio sui mezzi Amt – scrivono -. Un motore elettrico, con tanto di ingranaggi a vista, che ha sfondato il rivestimento e rimane appeso per un miracolo della gravità (e per qualche striscia di nastro telato piazzata lì da chi, evidentemente, ha esaurito ogni altra risorsa manutentiva). ​​L’immagine è agghiacciante e descrive meglio di mille esposti lo stato di salute dell’azienda. Siamo passati dalla manutenzione preventiva alla manutenzione della speranza. Come è possibile che un componente meccanico di quel peso arrivi a sfondare il soffitto? Quante vibrazioni, quanti scossoni e, soprattutto, quanta assenza di controlli servono per trasformare un autobus in una trappola sospesa?”.

“​Mentre i politici locali si riempiono la bocca di mobilità sostenibile e città europea, i genovesi pagano il biglietto per sedersi sotto una ghigliottina meccanica – attacca Orsa Tpl -. È un insulto alla sicurezza, alla dignità dei passeggeri e alla professionalità di quegli autisti che ogni giorno devono portare in strada relitti che meriterebbero il pensionamento forzato. ​​Dove sono i vertici di Amt? Dove sono i politici che ci hanno portato a questo? Siamo in composizione negoziata e il silenzio è assordante, mentre parti della flotta cadono a pezzi. La sicurezza non è un optional e non si garantisce con le slide o con le inaugurazioni in pompa magna di nuovi mezzi che sembrano gocce in un oceano di degrado.​Questo motore che pende dal soffitto è il simbolo di un’azienda che ha perso il controllo. È il sintomo di un sistema che preferisce investire in grandi opere dal dubbio ritorno piuttosto che nella manutenzione ordinaria, quella noiosa attività che evita ai cittadini di finire al pronto soccorso perché un pezzo di bus ha deciso di cedere”.

“​Un rischio che non si può ignorare ​Genova merita di meglio. Merita un trasporto pubblico che non richieda il casco protettivo per salire a bordo. Chi amministra questa città e chi gestisce Amt dovrebbe sentire il peso di quel motore sospeso sulla propria coscienza professionale. Perché se oggi ci limitiamo a indignarci davanti a una foto, domani potremmo trovarci a commentare una tragedia annunciata”, conclude il sindacato con un appello chiaro ad Amt e Comune: “Meno nastro adesivo, più bulloni. Meno propaganda, più sicurezza. Le immagini mostrano chiaramente la matricola 9343 e il logo Van Hool. In un contesto civile, un mezzo in queste condizioni verrebbe immediatamente rimosso dal servizio. Il fatto che circoli così è la prova provata di un’emergenza che non può più essere gestita con la semplice buona volontà“.

Amt fa sapere che, dopo la segnalazione, è intervenuto il mezzo di soccorso su strada per fare un intervento di ripristino sul bus. La vettura è poi rientrata in rimessa.