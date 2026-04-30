Crisi Amt, la giunta Bucci vara il disegno di legge coi 40 milioni: ecco i prossimi passaggi

Genova. È stato approvato oggi dalla giunta regionale il disegno di legge che prevede contributi specifici a favore del Comune di Genova, della Città metropolitana e delle Province di Imperia, Savona e La Spezia per sostenere l’efficientamento e la riorganizzazione del trasporto pubblico locale.

L’atto, che dovrà passare dal vaglio del Consiglio regionale probabilmente nelle prime settimane di maggio, prevede in particolare lo stanziamento di 40 milioni di euro al Comune di Genova per far fronte agli investimenti inseriti nel piano industriale di risanamento di Amt. Sono i fondi che, attraverso una serie di passaggi di mano, potranno essere usati per la ricapitalizzazione di Amt.

La concessione sarà condizionata all’omologazione, da parte del Tribunale di Genova, degli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati dalla stessa azienda con i propri creditori. Nel frattempo il piano di risanamento dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci di Amt (attualmente fissata al 14 maggio).

Il disegno di legge prevede, inoltre, un aiuto concreto ai lavoratori con l’attivazione delle procedure di pensionamento anticipato del personale dipendente del trasporto pubblico su gomma, in base al fabbisogno raccolto da Città metropolitana e Province, per un ammontare di 3,3 milioni di euro. In altre parole si tratta del fondino che consentirà ad Amt di liberarsi di oltre un centinaio di autisti prossimi alla pensione, con la prospettiva di sostituirli con lavoratori più giovani (dunque meno onerosi).

“Un atto di responsabilità dell’amministrazione regionale che, con fondi propri, interviene su un settore delicato come quello del tpl aiutando i territori a fare investimenti per il rilancio delle aziende e favorendo, come più volte richiesto dai sindacati, il pensionamento anticipato dei richiedenti con un apposito articolo a sostegno dei lavoratori – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e gli assessori al Bilancio Claudia Morich e ai Trasporti Marco Scajola -. Si tratta di una misura che costruisce un modello: uno strumento normativo che consente alla Regione di intervenire in modo efficace per garantire sostenibilità economica, continuità del servizio e qualità del trasporto pubblico. Oggi lo applichiamo a Genova, ma domani potrà essere utilizzato, con le dovute modalità, anche a sostegno di altri territori liguri. Abbiamo già dimostrato che le risorse ci sono e che il percorso è chiaro, con un intervento strutturale che guarda al futuro del sistema nel suo complesso. L’obiettivo non è solo risolvere una criticità, ma dotare la Liguria di uno strumento stabile per affrontare eventuali situazioni analoghe in tutta la regione, garantendo ai cittadini un servizio pubblico efficiente e sostenibile”.