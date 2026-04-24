  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appuntamento

Crevari Invade “speciale” 25 aprile e 1 maggio: musica, focaccette e solidarietà

Doppio evento organizzato dall'Anpi di Crevari. Dalle 12 a tarda sera, con i concerti dal vivo. Il 25 aprile attivo un servizio navetta gratuito da Voltri

crevari invade

Genova. In attesa dell’estate Crevari Invade raddoppia per celebrare le giornate del 25 aprile e del 1 maggio.

Come da tradizione, all’Anpi di Crevari si festeggiano sia il 25 aprile sia il primo maggio con il classico pranzo, previa prenotazione, a partire dalle 12.

Sempre dalle 12 e fino alle 23, si inizieranno a servire le famose Focaccette di Crevari. Dopo il pranzo, largo alle danze, con balli caraibici e ballo liscio.

La Festa non finisce al pomeriggio: dalle 19, si alza il sipario su un Crevari Invade in versione primaverile con musica, focaccette di Crevari, birra, hamburger e salsiccia.

Il 25 Aprile a partire dalle 21 sul palco i Matrioska e gli Sconvoltri. Il 1 Maggio spazio ai Bantukemistry e Rankin Fabio.

Per agevolare la viabilità il 25 Aprile, dalle 19 alle 24, sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza dal capolinea dell’1 di Voltri.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti: pagina facebook Crevari Invade.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.