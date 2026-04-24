Crevari Invade “speciale” 25 aprile e 1 maggio: musica, focaccette e solidarietà

Genova. In attesa dell’estate Crevari Invade raddoppia per celebrare le giornate del 25 aprile e del 1 maggio.
Come da tradizione, all’Anpi di Crevari si festeggiano sia il 25 aprile sia il primo maggio con il classico pranzo, previa prenotazione, a partire dalle 12.
Sempre dalle 12 e fino alle 23, si inizieranno a servire le famose Focaccette di Crevari. Dopo il pranzo, largo alle danze, con balli caraibici e ballo liscio.
La Festa non finisce al pomeriggio: dalle 19, si alza il sipario su un Crevari Invade in versione primaverile con musica, focaccette di Crevari, birra, hamburger e salsiccia.
Il 25 Aprile a partire dalle 21 sul palco i Matrioska e gli Sconvoltri. Il 1 Maggio spazio ai Bantukemistry e Rankin Fabio.
Per agevolare la viabilità il 25 Aprile, dalle 19 alle 24, sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza dal capolinea dell’1 di Voltri.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti: pagina facebook Crevari Invade.