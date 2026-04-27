Costa Crociere presenta il giro del mondo 2028: 139 giorni di viaggio attraverso cinque continenti

Genova. Costa Crociere svela il nuovo Giro del Mondo 2028, un viaggio epico di 139 giorni, che attraversa 5 continenti e 3 oceani, con soste prolungate nelle città più iconiche del mondo, per chi desidera esplorare il pianeta senza fretta e in modo autentico. Un’esperienza di meraviglia continua, in cui ogni tappa apre un nuovo punto di vista e ogni giorno diventa parte di un racconto in continua evoluzione.

In partenza da Savona il 25 novembre 2027, Costa Deliziosa accompagnerà gli ospiti alla scoperta di un itinerario straordinario che tocca 51 destinazioni in 29 Paesi, incluse 21 isole, pensato per emozionare gli esploratori moderni e offrire un’esperienza completa, tra grandi metropoli, natura incontaminata, culture millenarie e approdi remoti tra i più affascinanti del pianeta.

Oltre all’itinerario completo di 139 giorni da Savona, è possibile usufruire anche di una ulteriore opportunità di prenotazione per la crociera di 100 Giorni con imbarco a San Francisco, raggiungibile con voli dai principali aeroporti e che include quindi le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine della crociera a Savona l’11 aprile 2028.

“Con il Giro del Mondo 2028 Costa Crociere propone un’esperienza di viaggio davvero straordinaria, con un’offerta pensata per chi desidera esplorare il mondo senza fretta. Un itinerario di 139 giorni che attraversa cinque continenti e tre oceani, con soste prolungate, overland esclusivi e momenti iconici come il Capodanno a Los Angeles e l’accesso a Celebration Key, isola privata alle Bahamas aperta per la prima volta agli ospiti Costa. È una proposta che unisce emozione, profondità e qualità, e che riflette la nostra capacità di creare viaggi riconoscibili e di grande valore, dedicati a esploratori del mondo e viaggiatori che vogliono assaporare ogni destinazione in modo autentico.” ha dichiarato Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales di Costa Crociere.

Dopo aver lasciato il Mediterraneo, in Nord America, il viaggio prende forma tra le icone delle East e West Coast, con soste prolungate a New York e Los Angeles, fino a uno spettacolare Capodanno sulla costa californiana. Un percorso che può essere ulteriormente arricchito da esperienze esclusive, come il tour del Grand Canyon in elicottero. Tra le grandi novità dell’edizione 2028, un’esperienza di totale evasione a Celebration Key, la nuova isola privata alle Bahamas, che apre per la prima volta agli ospiti Costa: una perla tropicale dove la sabbia chiarissima incontra un mare che sfuma in infinite tonalità di turchese, tra beach club riservati, acque cristalline e angoli di natura incontaminata.

Dal sole dei Caraibi la rotta si apre verso l’immensità del Pacifico, dove il viaggio trova alcune delle sue tappe più memorabili. Le Hawaii accolgono con paesaggi scolpiti dal fuoco: a Hilo, la natura domina con crateri, tunnel di lava e cascate che irrompono dalla giungla; a Honolulu, l’energia di Waikiki e la cultura polinesiana si fondono in un’atmosfera magnetica, capace di conquistare al primo sguardo.

L’itinerario prosegue nell’Oceania più autentica, con le atmosfere esotiche delle Fiji, dove Suva racconta tradizioni ancestrali e natura rigogliosa, e delle Samoa, con Apia, tra piscine naturali scavate nella roccia vulcanica, spiagge dorate e l’essenza più pura della cultura polinesiana. Il viaggio continua in Nuova Zelanda, che si svela come un grande set naturale fatto di fiordi, coste frastagliate e colline ondulate, regala alcune delle tappe più spettacolari del viaggio: da Tauranga ad Auckland, fino alla suggestiva Bay of Islands, con oltre cento isolette verde smeraldo punteggiano il mare creando uno scenario di rara bellezza. Il viaggio tocca poi l’Australia, con Melbourne, capitale creativa e multiculturale e Sydney, con una sosta di due giorni, offrendo il piacere di vivere la città e svegliarsi davanti all’iconico profilo dell’Opera House.

L’Asia segna un cambio netto di atmosfera. Il Giappone è protagonista con Tokyo, dove la nave si ferma due giorni, e sorprende con il suo equilibrio perfetto tra avanguardia e tradizione: templi silenziosi, quartieri futuristici e giardini nascosti che convivono in perfetta armonia. Dopo altre tappe giapponesi e in Corea del Sud, si arriva a Hong-Kong punto di passaggio chiave del viaggio che continua in Sudest Asiatico, con tappe come Langkawi, in Malesia, arcipelago lussureggiante di foreste pluviali, mangrovie e panorami sospesi tra mare e montagne e le spiagge luminose di Phuket, in Thailandia, tra scogliere scolpite e acque cristalline.

Si prosegue nel blu intenso dell’Oceano Indiano, con lo Sri Lanka, tra antichi templi, piantagioni di tè e una cultura millenaria; le Maldive, con acque di incredibile trasparenza e Mauritius, tra montagne verde smeraldo e cultura creola. La nave poi costeggia l’Africa australe, tra il carattere vibrante di Durban, la natura sconfinata di Port Elizabeth e la maestosità di Cape Town, dominata dalla Table Mountain.

Dopo la Namibia, con la spettacolare laguna di Walvis Bay e i suoi fenicotteri rosa, scenario di uno degli incontri più sorprendenti tra terra e acqua al mondo, e Capo Verde la nave rientra in Europa, passando dalle Canarie, Barcellona e Marsiglia, fino a Savona, dove tutto è iniziato.

A rendere il Giro del Mondo 2028 ancora più unico è una selezione di overland di più giorni, pensati per entrare davvero nel cuore delle destinazioni: dal Capodanno a Los Angeles con sorvolo del Grand Canyon, ai paesaggi cinematografici della Nuova Zelanda vissuti tra cultura Māori e natura primordiale; dai templi di Kyoto e i rituali tradizionali giapponesi, fino a un’immersione profonda nell’Africa australe, attraversata in un viaggio di cinque giorni tra storia, natura e grandi orizzonti.

Costa Deliziosa accoglie gli ospiti in un’atmosfera di eleganza e comfort, grazie ai raffinati arredi in vetro di Murano, ai ponti all’aperto dai nomi floreali e alle cabine luminose e curate nei dettagli. Il romantico Sunset Bar, affacciato sul mare, diventa il luogo ideale per un aperitivo al tramonto, mentre ogni ambiente della nave è pensato per trasformare il tempo trascorso a bordo in un piacere autentico. L’esperienza continua con un intrattenimento coinvolgente, tra spettacoli, musica dal vivo e serate a tema sempre diverse. L’offerta gastronomica, ricca e varia, spazia dai ristoranti tematici alle proposte gourmet, fino ai bar dedicati ai momenti di relax, invitando ogni giorno a esplorare nuovi sapori e a vivere un viaggio nel gusto che accompagna quello intorno al mondo.