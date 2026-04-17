Corso Italia, terminati i lavori sulla pavimentazione e rimossa la transenna

Genova. Dopo circa un mese di lavorazioni, è terminato oggi, da parte di ASTer, l’intervento di ripristino della pavimentazione in corso Italia, che si presentava con un’area transennata da aprile 2025.

«L’intervento ha comportato maggiori lavorazioni di quelle inizialmente previste – spiega l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici, Massimo Ferrante – oltre alla rimozione della pavimentazione esistente, il ripristino del sottofondo, il riallineamento dei bordi della balaustra e la posa di nuova pavimentazione, è stata rifatta completamente la balaustra e posizionato la nuova ringhiera. Come avevamo annunciato a seguito del sopralluogo fatto a settembre con la sindaca, durante le ispezioni nei Municipi, dopo aver direttamente rilevato la problematica, ci siamo attivati per l’intervento: con la buona stagione, restituiamo oggi la passeggiata di corso Italia senza più la transenna, che da un anno deturpava il lungomare».

Domani, una volta asciugata la vernice, saranno rimossi da Aster anche i grigliati collocati a protezione delle nuove ringhiere, collocate e appena riverniciate.

L’assessore Ferrante, che ha anche la delega di Indirizzo operativo Aster spa, conclude «La linea di indirizzo fornita all’azienda partecipata Aster fin dal nostro insediamento è stata chiara, è prioritario rimettere al centro la manutenzione ordinaria della città con la gestione quotidiana degli interventi su strade, creuze e marciapiedi».