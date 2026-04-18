Corse a folle velocità sul Monte Fasce, il tema in un’assemblea pubblica ad Apparizione

Genova. Assemblea pubblica nel quartiere di Apparizione, in Valle Sturla, organizzata dalla Pro Loco Apparizione e dalla SOMS Apparizione. All’assemblea molti cittadini della zona.

Al centro dell’incontro, il tema della sicurezza: dalle corse di moto e automobili sulle fasce — un fenomeno che non riguarda solo Apparizione ma coinvolge anche Quarto Alto — fino alla necessità di rafforzare i presìdi sul territorio con controlli e sanzioni mirate.

I cittadini hanno ringraziato l’assessora comunale Arianna Viscogliosi e alla Polizia Locale che era presente tramite i commissari di zona Massimo Vignali e Chiara Garbarini, per il lavoro fin qui svolto.

“I controlli svolti dalla Polizia Locale sul Monte Fasce tra fine febbraio e inizio aprile dimostrano quanto sia importante garantire un presidio costante anche nelle aree collinari più frequentate nei weekend”, è emerso durante l’assemblea.

“In poche settimane sono stati impiegati 33 operatori, controllati 266 veicoli, accertate 123 violazioni al Codice della Strada, ritirate 10 patenti ed effettuati 3 fermi o sequestri. Un’attività che non ha solo finalità sanzionatorie, ma punta soprattutto a prevenire comportamenti pericolosi, aumentare la sicurezza stradale e tutelare chi frequenta il Monte Fasce per sport, escursioni o tempo libero”.

Presenti anche il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo e Serena Finocchio, consigliera comunale del Pd, che gli organizzatori hanno ringraziato.

“Troppo spesso la sicurezza è stata raccontata come un tema “di destra in realtà non è un tema che ha un vero e proprio schieramento politico Ma riguarda la vivibilità dei cittadini. E stasera questa partecipata assemblea pubblica ha mandato un messaggio forte chiaro: i cittadini chiedono che si continui con quel cambio di passo in atto, e che si diano risposte ai problemi del territorio, cominciare dai problemi di mobilità della zona le vie di accesso non sono in sicurezza in quanto la strada è fortemente e disseminata di buche, nei pressi della frana di via Bocciardo bisogna intervenire urgentemente per realizzare i nuovi parcheggi e poter allargare la strada in modo da impedire la sosta selvaggia”, scrivono i comitati di Apparizione.