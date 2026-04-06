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Convenzione Regione Liguria e Iit per collaborazione presso l’ufficio di Bruxelles

Si tratta del secondo Accordo promosso dalla Regione Liguria con un Ente di ricerca di livello internazionale operante in Liguria

Regione Liguria palazzo regione

Genova. Sviluppare una collaborazione strategica per generare valore aggiunto europeo a beneficio del territorio ligure, concentrandosi sulla promozione di progetti e iniziative congiunte nel contesto dell’Unione. Questo l’obiettivo dello schema di Convenzione quadro con l’Istituto italiano di Tecnologia (IIT) approvato dalla Giunta regionale per la collaborazione su attività di comune interesse presso l’ufficio di Bruxelles della Liguria.

Si tratta del secondo Accordo promosso dalla Regione Liguria con un Ente di ricerca di livello internazionale operante in Liguria, dopo l’Accordo quadro già sottoscritto nel corso del 2025 con l’Università di Genova (D.G.R n.452 dell’11/09/2025) per la collaborazione a Bruxelles e la promozione di tirocini extracurriculari sull’Europa e la progettazione europea al fine di sviluppare nuove professionalità ed avvicinare i giovani liguri alle istituzioni europee.

Alla base del provvedimento, di durata quinquennale e rinnovabile, la volontà dell’Ente di rafforzare la presenza in Europa e di collaborare con l’IIT, riconosciuto come un’istituzione di ricerca radicata nel territorio e classificata come organismo di diritto pubblico e stazione appaltante ai fini della cooperazione inter-amministrativa (art. 7, D.lgs. 36/2023).

Tra i diversi temi di interesse sui quali la Regione e l’IIT svilupperanno linee di azione comuni a Bruxelles: la transizione verde e digitale; lo sviluppo della ricerca e innovazione, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale (IA); le applicazioni in settori strategici come le scienze della vita e la tutela dell’ambiente.
Nell’ambito della collaborazione, verrà istituito un Comitato di coordinamento tecnico congiunto (Regione-IIT).

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