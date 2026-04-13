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Appuntamento

Controscena”, alla Biblioteca Universitaria confronto su libertà artistica e sostenibilità

La rassegna del Teatro Akropolis prosegue fino a martedì 19 maggio 2026 con appuntamenti di teatro performativo, teatro di figura e danza

biblioteca universitaria

Genova. Prosegue la rassegna “Controscena”, progetto di Teatro Akropolis dedicato alla creazione contemporanea tra teatro, danza e musica. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle 17 alla Biblioteca Universitaria di Genova, con ingresso gratuito.

Il focus dell’incontro è “Rischio culturale. Ricerca e sostenibilità”, un momento di confronto che riunisce artisti, operatori e istituzioni attorno a una questione centrale del sistema culturale: le condizioni in cui oggi si sviluppa la ricerca artistica. Il tema del rischio viene letto come elemento strutturale sempre più scaricato sui singoli operatori, con l’effetto di ridurre lo spazio della sperimentazione e di spostare la ricerca verso logiche di sopravvivenza più che di sviluppo.

Nel dibattito emergono tre assi principali: il rapporto tra ricerca e libertà espressiva, sottoposto a pressioni economiche crescenti; i modelli di sostenibilità delle organizzazioni culturali; e il tema dell’equità territoriale nella distribuzione delle risorse e nell’accesso alla cultura.

Tra gli interventi sono previsti quelli di Matteo Macor (La Repubblica), Mauro Meneghelli (direttore artistico di Gender Bender Festival), Roberta Nicolai (direttrice artistica di Teatri di Vetro) e Lorenzo Bazzocchi (direttore artistico di Festival Crisalide).

La rassegna “Controscena” proseguirà fino a martedì 19 maggio 2026 con otto appuntamenti complessivi tra spettacoli e concerti, inclusi momenti di lavoro condiviso con il pubblico nati dalle residenze artistiche. Una parte del programma si svolge a Teatro Akropolis e una data è ospitata a Villa Durazzo Bombrini.

Il progetto prevede anche concerti della Giovine Orchestra Genovese e si sviluppa attraverso residenze che permettono agli artisti di lavorare in teatro e restituire esiti parziali al pubblico, in forma di studio seguita da dialogo.

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