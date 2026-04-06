Genova. Anche domani, martedì 7 aprile, si preannuncia un’altra giornata difficile per chi si metterà in viaggio sulle autostrade liguri. Secondo le previsioni sui tempi di percorrenza elaborate da Autostrade per l’Italia il traffico sarà influenzato da rallentamenti e code, con situazioni di criticità estrema (bollino rosso) che interesseranno quasi tutte le tratte.

Sulla A10, in direzione Genova, è previsto bollino rosso per gran parte della giornata (dalle 7 alle 19). In direzione Savona, invece, la situazione sarà migliore (bollino giallo fino alle 19). Sulla A7 Milano-Genova nessuna criticità verso la Liguria, invece, in direzione contraria è bollino rosso dalle 7 alle 19 per diventare giallo fino alle 21.

Anche sulla A12 si segnalano forti criticità. Chi viaggia verso Genova incontrerà tempi di percorrenza molto superiori alla media (bollino rosso) tra le 7:00 e le 19:00. Verso Sestri Levante, traffico da bollino giallo per tutta la giornata, con una tregua prevista solo dopo le 19:00. Per quanto riguarda l’A26 in da direzione Gravellona Toce sarà bollino rosso per dodici ore consecutive (7:00-19:00), bollino giallo verso Genova.

Giornate da bollino rosso

Oggi è stata una giornata intensa per chi ha viaggiato sulle autostrade liguri. Fin dalla tarda mattinata, infatti, si sono verificate code e rallentamenti su praticamente tutti gli snodi della rete genovese.

In particolare sulla A10, prima a causa di un incidente poi a seguito di cantieri inamovibili in zona Busalla, si sono verificati incolonnamenti di diversi chilometri, arrivati alla decina già nel primo pomeriggio. Solo in serata sono iniziati i miglioramenti sulla tratta.

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Incidenti e rientro, il traffico sulle autostrade a Pasquetta

Code anche in A1o, tra Arenzano e il bivio con l’A26, sulla stessa A26, tra Masone e Ovada in direzione nord e qualche criticità anche sulla A12, in direzione del capoluogo ligure.