Conferenza Sampdoria-Monza. Lombardo frena gli entusiasmi: “Questa squadra deve essere sempre sulla corda”

“Questa squadra deve sempre stare sulla corda”. Con queste parole mister Attilio Lombardo ha presentato la partita di venerdì sera al Ferraris contro il Monza, squadra seconda in classifica insieme al Frosinone. Calcio di inizio alle 20,30.

I playoff distano quattro punti. In caso di vittoria contro una squadra che lotta per la Serie A e un avvicinamento all’ottavo posto darebbero un significato diverso alle ultime tre partite. Ma per Lombardo, almeno stando alle dichiarazioni, il focus deve rimanere sulla lotta salvezza: “Le tre vittorie non ci hanno ancora tolto del tutto dalle sabbie mobili. Voglio una squadra battagliere e che sappia soffrire. Guai a rilassarci”

L’allenatore ha parlato dei singoli. Su Cherubini: “Per lui conta tanto la pettorina dei titolari. Si esalta quando la indossa e si abbatte quando non è così. Tengo tutti sulle corde e mescolo le carte, ma soprattutto i giovani devono capire che si può essere importanti anche a gara in corsa”. Per quando riguarda invece Henderson, non è da escludere la sua convocazione ma la decisione verrà presa domani. Sembrano comunque esserci buone probabilità. In porta, Martinelli sarà della gara mentre Abildgaard sarà confermato al centro della difesa. Nessuna migrazione, quindi, nel suo ruolo originario di centrocampista. Troppo importante per Lombardo il suo apporto in una zona delicatissima del campo.

Lombardo si è soffermato anche su Esposito. Dal centrocampista si aspetta una maggior velocità di giocata e che “più gioca, più migliora. Ballottaggio con Ricci che, sotto certi aspetti, sembra aver più chiare le esigenze del tecnico provando a leggere le indicazioni in controluce della conferenza stampa. Un passaggio anche su Barak, apparso arrabbiato al momento della sostituzione nella partita contro il Pescara. Un bel segnale secondo “Popeye” di coinvolgimento nella causa. Così come le esultanze collettive in occasione dei goal di Conti e di Depaoli.

Un pensiero anche ai tifosi. Si prospettano più di 25mila le presenze per spingere la Sampdoria. Non di certo una novità, come evidenzia lo stesso allenatore che provando a prevedere la partita afferma che potrebbe delinearsi un match di grande sofferenza come quello contro il Venezia. D’altronde, il divario tra i lombardi e i blucerchiati è di ben 29 punti.

Sugli avversari: “A differenza del Venezia, che gioca sempre con gli stessi, loro hanno tante soluzioni: Cutrone, Petagna, Keita Balde, Mota, Carvalho, Caso, Colpani. Sono giocatori che potrebbero stare anche in Serie A”.

Cosa è cambiato in questo mese? “L’unica cosa che ho chiesto fin dall’inizio è di saper riconoscere immediatamente i pericoli che si creano in campo”, afferma il tecnico .

Sampdoria-Monza: la squadra arbitrale

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Bahri di Sassari e El Filali di Alessandria.

Quarto ufficiale: Striamo di Salerno. VAR: La Penna di Roma 1. AVAR: Piccinini di Forlì.