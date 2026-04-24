Confcommercio, nasce a Genova il sindacato per il settore del noleggio con conducente

Genova. Si struttura e si organizza il settore del Noleggio con Conducente (NCC) a Genova: è stata costituita in Confcommercio Genova l’associazione che riunisce gli operatori del trasporto pubblico non di linea, con l’obiettivo di rafforzarne la rappresentanza e incidere in modo più efficace sui temi della mobilità e della qualità dell’accoglienza.

Alla guida della nuova realtà è stato eletto Cristiano Mosè, titolare di MB Rent. Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente Cristiano Mosè e dai consiglieri: Enrico Cotroneo (Enricolimo), Andrea Boccardo (ditta Ab di Boccardo Andrea), Roberto Calà (ditta Calà Roberto), Giampaolo Boraggina (Autonoleggio Albertini), Luca Calcagno (Autonoleggio Calcagno) e Simone Gambaro (GEXI).

La nascita dell’associazione risponde all’esigenza, sempre più avvertita dagli operatori, di superare la frammentazione del comparto e costruire un interlocutore riconoscibile, in grado di rappresentare in modo unitario le istanze della categoria. Un passaggio che si inserisce in una fase di crescita dei flussi turistici e di crescente centralità dei servizi di mobilità integrata nella qualità complessiva dell’offerta cittadina.

Tra le priorità: tutela degli operatori, innalzamento degli standard qualitativi, miglioramento dei servizi di accoglienza e consolidamento di un dialogo stabile e operativo con le istituzioni, favorendo inoltre un confronto costruttivo con le diverse componenti del trasporto pubblico non di linea attive sul territorio.

“Siamo orgogliosi di accogliere gli operatori NCC all’interno della Confcommercio – dice Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova -. Un comparto strategico per il turismo e per l’economia cittadina, al quale metteremo a disposizione l’intero sistema dei servizi e della rappresentanza. L’obiettivo è accompagnare un percorso di crescita e aggregazione che rafforzi il ruolo di queste imprese, spesso primo punto di contatto tra chi arriva a Genova e la città stessa”.

Uno dei primi ambiti di intervento riguarda l’organizzazione dei servizi in corrispondenza dei principali accessi urbani, in particolare aeroporto e porto, snodi sempre più centrali nei flussi turistici e nei collegamenti. “Genova merita un sistema di accoglienza all’altezza del proprio posizionamento – evidenzia il neo presidente dell’associazione, Cristiano Mosè -. Vogliamo richiedere quanto prima l’istituzione di un tavolo tecnico con i gestori delle principali infrastrutture, aeroporto e porto in primis, per individuare soluzioni condivise che migliorino efficienza, decoro e qualità dei servizi offerti ai visitatori”.

Altro tema chiave è il rapporto con la Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di semplificare le procedure legate a permessi, transiti e ZTL, riducendo gli oneri burocratici che attualmente incidono sulla competitività delle imprese e sull’efficienza complessiva del servizio.

“Il punto è costruire un’identità forte e riconosciuta per il settore – conclude Mosè – senza logiche rivendicative ma con la richiesta di condizioni adeguate per lavorare in modo efficace. La crescita dei flussi turistici a Genova, anche nei segmenti di fascia alta, rende evidente la necessità di rafforzare i servizi a terra e i collegamenti. In questo percorso, il supporto e l’autorevolezza di Confcommercio rappresentano per noi un elemento decisivo per affrontare le sfide del comparto che ci attendono”.