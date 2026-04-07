Confartigianato Genova porta al Forum imprese, esperienze e pratiche concrete di economia circolare

Genova. Trenta imprese liguri coinvolte tra esposizioni, laboratori, moda sostenibile e percorsi nelle botteghe: è il contributo di Confartigianato Genova al Circular City Forum 2026, con un programma che porta al centro della manifestazione esperienze produttive reali legate al riuso dei materiali, alla qualità e alla durata dei prodotti.

Cuore delle attività sarà il Circular Expo-Market (18-19 aprile, Palazzo Imperiale), uno spazio aperto al pubblico dove le imprese presenteranno e venderanno i propri prodotti, affiancando all’esposizione momenti laboratoriali e dimostrativi per avvicinare i cittadini al saper fare artigiano.

Sabato 18 aprile prenderà il via anche il C-City Tour & Lab, un percorso guidato nel centro storico che porterà i partecipanti alla scoperta di cinque botteghe artigiane, tra restauro, ceramica, arte orafa e acconciatura, offrendo uno sguardo diretto su lavorazioni e competenze.

Confartigianato sarà inoltre protagonista all’Eco Fashion Show con 14 brand, tra cui due collettive di imprese liguri, che proporranno capi e progetti realizzati attraverso il recupero dei materiali e l’innovazione dei processi produttivi.

“L’economia circolare non è solo un tema di cui si parla, ma una pratica già presente in molte imprese del territorio – dichiara Luca Costi, Segretario di Confartigianato Genova –. Con queste iniziative vogliamo renderla visibile e aiutare i cittadini a riconoscere il valore di scelte di consumo più consapevoli”.