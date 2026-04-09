Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, il 19 aprile la premiazione dell’edizione 2025

Genova. Si terrà domenica 19 aprile a Sassello, presso la Casa del Parco, la premiazione dell’edizione 2025 del “Concorso dei Mieli dei Parchi della Liguria”, manifestazione che celebra il miele quale produzione tipica e naturale che lega integrità ambientale e buone pratiche rurali e che è stata organizzata dal Parco del Beigua quale capofila e che sancisce la collaborazione degli apicoltori liguri con la Regione, Federparchi e il sistema delle Aree Protette liguri.

La cerimonia di premiazione dei vincitori e dei partecipanti sarà preceduta da un momento di dialogo e confronto, con la tavola rotonda con associazioni ed esperti del settore.

Il concorso ha coinvolto gli apicoltori con apiari siti nei Comuni dei Parchi della Liguria e delle zone speciali di conservazione ad esse funzionalmente connesse.

I campioni di miele presentati dagli apicoltori partecipanti al concorso, in tutto 120, sono stati prodotti nei territori dei Parchi naturali regionali delle Alpi Liguri (3 campioni), dell’Antola (13 campioni), dell’Aveto (22), del Beigua (26), di Montemarcello-Magra-Vara (20), di Portofino (20) e di Piana Crixia (5) e dal Parco Nazionale delle Cinque Terre (11), con varietà di acacia, ailanto, castagno, corbezzolo, edera, erica, ligustro, melata, millefiori, rovo e tiglio.

Di questi 120 campioni, 20 sono stati esclusi dalle analisi di laboratorio in quanto non rispondenti ai parametri di legge o al regolamento del Concorso, mentre i restanti 100 campioni sono stati sottoposti al giudizio della giuria, composta da esperti di analisi sensoriale iscritti all’Albo Nazionale. Dopo l’esame visivo sono stati esclusi 7 campioni, gli altri campioni sono stati valutati dal punto di vista olfattivo, gustativo e tattile, assegnando i punteggi per la definizione della graduatoria di merito. La giuria ha attribuito a ciascun campione un punteggio che ne ha determinato l’esclusione dal concorso oppure l’assegnazione del riconoscimento di 1, 2 o 3 api d’oro: sono 88 i campioni di miele che verranno premiati.