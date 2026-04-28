Comune di Genova, approvato il bilancio consuntivo 2025: 2,5 milioni di avanzo libero

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha approvato con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione la delibera con il rendiconto di bilancio 2025, una gestione che si chiude con un avanzo libero di 2,5 milioni di euro e un accantonamento di circa 20 milioni di euro. Il voto è avvenuto quindi entro la scadenza limite del 30 aprile.

Prima della votazione e della discussione generale la giunta ha accolto alcuni ordini del giorno della minoranza impegnandosi a valutare lo stanziamento di risorse per deteminate partite, dalle manifestazioni sportive all’eventuale riduzione dell’Imu sui canoni concordati, proposta già avanzata dall’opposizione nei giorni scorsi.

I capigruppo di centrodestra hanno ribadito le polemiche delle ultime settimane, definendo “narrazione non veritiera” l’allarme sui conti lanciato dall’amministrazione Salis. Dai banchi del centrosinistra la difesa sul punto: l’avanzo libero non è mai stato così ridotto.

Sui conti del Comune pesa anche la situazione delle partecipate. Per Amt sono stati stanziati 22 milioni di euro in dieci mesi, oltre alla contribuzione ordinaria annua. Il debito dell’ente scende da 978 a 911 milioni di euro.