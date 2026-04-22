Competenze, tecnologia e persone: il lavoro sale sul palco di IMPACT2030, l’evento laborability

Nel lavoro contemporaneo, competenze, tecnologia e persone non rappresentano più ambiti distinti, ma elementi sempre più interconnessi. Le organizzazioni, infatti, si trovano a gestire cambiamenti che non riguardano solo gli strumenti adottati, ma anche il modo in cui si costruiscono relazioni, processi e modelli operativi.

Da qui nasce l’esigenza di interpretare il lavoro in modo più chiaro e strutturato, un obiettivo che negli anni ha guidato il percorso di laborability nello sviluppo di contenuti, strumenti e iniziative dedicate.

Laborability: un ecosistema di contenuti e soluzioni per il lavoro contemporaneo

Comprendere il lavoro, oggi, significa riuscire a tradurre complessità normative, trasformazioni tecnologiche e bisogni organizzativi in strumenti concreti. È su questa necessità che si è sviluppato il percorso di laborability, media e tech company attiva dal 2019 e impegnata a rendere i temi del lavoro più chiari, accessibili e utilizzabili nella quotidianità.

Partendo dalle domande più frequenti delle persone e dai loro bisogni reali, laborability ha costruito un sistema articolato che unisce contenuti editoriali, iniziative formative, eventi e servizi ad hoc.

Nel tempo, questo approccio ha permesso di affiancare imprese e professionisti non solo nella comprensione delle normative, ma anche nella gestione di aspetti sempre più centrali come la qualità delle relazioni interne, l’allineamento tra team e la capacità di adattarsi al cambiamento.

Proprio la comunicazione interna costituisce uno degli argomenti maggiormente trattati, nonché uno dei principali trend dell’attuale panorama professionale. Non riguarda soltanto la trasmissione di informazioni, ma il modo in cui obiettivi, decisioni e priorità vengono condivisi all’interno dell’azienda, influenzando collaborazione, clima e qualità del lavoro quotidiano. Una comunicazione interna efficace, non a caso, contribuisce a:

– Chiarezza operativa: rende espliciti obiettivi, ruoli e responsabilità, riducendo ambiguità e incomprensioni.

– Collaborazione tra team: facilita lo scambio di informazioni tra reparti e livelli diversi dell’organizzazione.

– Cultura condivisa: rafforza valori, identità e senso di appartenenza all’interno dell’azienda.

– Ascolto e feedback: crea spazi di dialogo che permettono alle persone di esprimersi e sentirsi coinvolte.

– Gestione del cambiamento: accompagna trasformazioni organizzative, crescita e momenti di transizione.

– Efficienza dei processi: riduce errori, rallentamenti e dispersione di informazioni lungo i flussi operativi.

IMPACT2030: competenze, innovazione e benessere al centro del confronto

Questi e altri temi trovano uno spazio di confronto concreto in IMPACT2030, l’evento firmato laborability in programma il 20 maggio 2026, giunto alla sua sesta edizione. L’appuntamento riunisce aziende, top manager e professionisti per discutere le trasformazioni che stanno ridefinendo il lavoro, mettendo in relazione tecnologia, organizzazione e persone.

Il focus dell’edizione 2026 sarà il rapporto tra intelligenza artificiale, lavoro e diritto, osservato nei suoi effetti più operativi: dai processi decisionali allo sviluppo delle competenze, fino alla ridefinizione delle responsabilità nelle organizzazioni.

All’interno di questo scenario, il confronto si concentrerà in particolare su due direttrici ormai imprescindibili:

– Competenza continua, perché rimanere rilevanti non è più un vantaggio ma un requisito.

– Benessere reale, perché la produttività del futuro non nasce da chi resiste, ma da chi può crescere.

La giornata sarà articolata tra interventi sul main stage, workshop tematici e momenti di networking, con l’obiettivo di creare connessioni tra esperienze diverse e offrire strumenti utili per affrontare in modo concreto le sfide del lavoro contemporaneo.

Un confronto che parte dalle persone

Nel mettere al centro competenze, tecnologia e qualità delle relazioni, IMPACT2030 riflette una visione del lavoro in cui innovazione e organizzazione non possono essere separate dalla dimensione umana. È proprio nella capacità di costruire dialogo, condividere conoscenza e migliorare i processi interni che si gioca una parte sempre più rilevante della competitività delle imprese.

Attraverso contenuti, servizi ed eventi, laborability continua a lavorare in questa direzione, contribuendo a rendere il lavoro più comprensibile, accessibile e allineato ai bisogni reali di persone e organizzazioni.