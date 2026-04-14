Collegiale Nazionale, Maurizio Mirarchi chiama quattro giocatrici della Rapallo Pallanuoto

Rapallo. La Rapallo Pallanuoto femminile conferma il proprio ruolo di primo piano nel panorama nazionale con la convocazione di quattro atlete al raduno collegiale della Nazionale Assoluta, in programma a Trieste dal 19 al 29 aprile 2026.
Sono Roberta Bianconi, Sofia Giustini, Benedetta Cabona e Bianca Maria Rosta le giocatrici gialloblù chiamate dallo staff tecnico azzurro del commissario tecnico Maurizio Mirarchi per prendere parte a uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale.
Una convocazione che rappresenta un riconoscimento significativo per il lavoro svolto dalla società ligure, capace negli anni di costruire un gruppo competitivo ai massimi livelli, valorizzando talento ed esperienza. La presenza contemporanea di quattro atlete in Nazionale testimonia la qualità del progetto sportivo del Rapallo Pallanuoto, sempre più punto di riferimento nel movimento italiano.
Per Bianconi si tratta dell’ennesima chiamata in azzurro, a conferma di un percorso consolidato ai vertici della pallanuoto mondiale, così come per Giustini; per Cabona e Rosta la convocazione rappresenta poi un’importante occasione di crescita e confronto in un contesto di altissimo livello.
Il raduno di Trieste sarà un momento chiave di preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali della Nazionale, e vedrà le atlete del Rapallo protagoniste nel gruppo guidato dal commissario tecnico.
Un segnale forte, che premia il lavoro quotidiano della società e rafforza il legame tra Rapallo e la pallanuoto azzurra.