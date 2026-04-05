Incidente sulla A10 tra Pegli e Genova Ovest, coda fino a tre chilometri

Genova. Un incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 sulla autostrada A10 tra Pegli e il bivio A10/A7, in direzione Genova, ha provocato code fino a tre chilometri in questa tarda mattinata di Pasqua.

Nell’incidente è rimasta lievemente ferita una persona. Sul posto 118, Croce Verde Pegliese, Polizia Stradale e personale Aspi.

Coda anche in direzione opposta, tra il ponte San Giorgio e Pegli.

Sulla rete autostradale si segnalano code per lavori o per traffico intenso anche su altre tratte: sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione sud, sulla A7 tra Isola del Cantone e Ronco e poi tra Ronco e Busalla.

Coda anche sulla A12, a tratti, tra Recco e Rapallo a causa di traffico intenso all’uscita del casello di Rapallo.