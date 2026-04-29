Al volante con 20 grammi di cocaina prova a fuggire dal posto di blocco: arrestato 19enne

Genova. Al volante con decine di dosi di cocaina, ha provato a sfuggire al controllo della polizia ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Si tratta di un 19enne cittadino albanese, intercettato dagli agenti dell’Upgsp e dai motociclisti Nibbio in lungobisagno Dalmazia.

Alla vista della polizia il 19enne ha provato a fare manovra per allontanarsi ma è stato fermato. Perquisito, anche con l’ausilio delle unità cinofile, aveva addosso 39 dosi di cocaina per un totale di 21 grammi e circa 600 euro in contanti.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto a direttissima mercoledì mattina.