Circular City Forum, seconda edizione al via il 17 aprile con l’eco-fashion show su Costa Toscana

Genova. La seconda edizione del Circular City Forum – promosso dalla Direzione di area attrattività, competitività e transizione ecologica del Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City per sensibilizzare sul tema dell’economia circolare e sostenibile dei centri urbani – è pronta letteralmente a salpare, venerdì 17 aprile, dalla Costa Toscana ormeggiata nel Porto di Genova: è questa, infatti, la location d’eccezione che, grazie alla partnership con Costa Crociere, ospiterà l’Eco-Fashion Show, evento d’apertura del Forum, condotto dall’attrice, comica e cantante Chiara Lippi.

Una sfilata di moda circolare che, nello spirito della manifestazione, celebra il potenziale creativo del riuso e dell’upcycling anche in ambito tessile. In passerella, infatti, si potranno ammirare capi trasformati, rigenerati o realizzati a partire da materiali recuperati, a dimostrazione di come la sostenibilità possa diventare linguaggio estetico, sperimentazione e visione per il futuro della moda. In questo contesto, la sartoria e il design assumono un ruolo fondamentale. Riparare, reinventare e reinterpretare gli abiti significa non solo ridurre l’impatto ambientale della moda, ma anche valorizzare il lavoro artigianale, la qualità dei materiali e l’unicità dei capi. La sfilata, in scena al Teatro Poltrona Frau al ponte 6 della Costa Toscana, è realizzata in collaborazione con Confartigianato Genova e CNA Federmoda nazionale e Genova.

Il Circular City Forum proseguirà poi con altri eventi diffusi in tutta la città: sabato 18 e domenica 19 aprile spazio al Circular Expo-Market di Palazzo Imperiale, realizzato ancora in sinergia con Confartigianato Genova, dedicato alle filiere della moda e dell’artigianato e alle imprese locali sostenibili e innovative e, nel pomeriggio di sabato, al C-City Tour & Lab, visite e laboratori esperienziali presso le botteghe artigianali genovesi. Sempre a Palazzo Imperiale saranno presenti anche un’area Swap Party curata insieme ad Assoutenti, dove il pubblico potrà partecipare a momenti di scambio di abiti e oggetti sperimentando in prima persona pratiche semplici e concrete di consumo consapevole e riutilizzo, e l’Area di Tendenza in cui ammirare da vicino alcuni dei capi presentati il giorno precedente all’Eco-Fashion Show.

“Rotte sostenibili in Darsena” è invece il titolo della due giorni a cura della Cooperativa Dafne a Calata Vignoso – in agenda sempre il 17 e 18 aprile – dedicata al mare, alla cultura marinara e alla valorizzazione della pesca locale. Restando in tema, nella serata di venerdì, il Pianeta Mare Film Festival al Genova Blue District.

Lunedì 20 aprile ci si sposterà al MOG – Mercato Orientale di Genova per il Circular MOG Day, un’intera giornata dedicata a food, startup e università in cui, tra workshop, conferenze, corsi di formazione, talk e un vero e proprio “Mercato delle idee circolari”, si parlerà dei progetti più interessanti in materia di circolarità e di come metterli in pratica. Previsti anche tre contest specifici rivolti, rispettivamente, agli allievi delle scuole alberghiere, alle startup e agli studenti universitari. La giornata è realizzata in collaborazione con Gruppo Timossi – a cui fanno capo MOG Mercato Orientale Genova e Timossi Beverage & Food Solution –, CyberTribu, Fondazione Genova Startup, Università di Genova, Istituto Bergese Rosselli e Unione Regionale Cuochi Liguri,

Ancora un cambio di location per gli ultimi due giorni di evento, il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, che sarà la sede del ricco programma di conferenze: martedì 21 aprile la sessione istituzionale “Città circolari: costruire valore sostenibile” nel corso della quale è previsto il primo momento di incontro tra le amministrazioni interessate ad aderire alla Rete delle città circolari, seguita dal panel su “Circolarità, innovazione, attrattività”; al pomeriggio, invece, un primo focus sul progetto CE-PRINCE che promuove l’economia circolare attraverso l’implementazione degli appalti pubblici verdi e ha la Regione Liguria come capofila; e un secondo approfondimento sull’ambiente costruito dal titolo “Città, industria e ambiente come sistemi integrati”, realizzato in collaborazione con Ance e gli ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Genova.

Mercoledì 22 aprile, infine, sarà presentato il primo Bilancio di Sostenibilità del Comune di Genova nell’ambito della sessione “Ecosistema del futuro circolare”, seguito da un approfondimento sui servizi per la sostenibilità delle imprese. Nel pomeriggio, parallelamente ai tavoli di lavoro “La cassetta degli attrezzi” che chiuderanno il programma a Palazzo Tursi, anche l’incontro “Riprogettare il rapporto con il mare e la spiaggia” al Genova Blue District.

Il Circular City Forum è promosso dalla Direzione di area attrattività, competitività e transizione ecologica del Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City, con la consulenza scientifica di Italia Circolare, il supporto organizzativo di Clickutility Team, Camera di Commercio e Università di Genova come partner istituzionali e la partecipazione di Ansaldo, Costa Crociere e Fincantieri come gold partner.

L’evento rientra nelle iniziative ufficiali della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 e segue le linee guida operative e i requisiti di sostenibilità del Comune di Genova per gli eventi outdoor e indoor. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.circularcityforum.it.