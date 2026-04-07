Cinghiali abbattuti nel torrente a Rapallo, le associazioni chiedono accesso agli atti: pronta una manifestazione

Rapallo. Non si placa la protesta per la cattura e l’uccisione dei cinghiali del torrente San Francesco, a Rapallo, avvenuta lo scorso 25 marzo a opera del nucleo della Vigilanza faunistico-ambientale della Regione Liguria.

Associazioni animaliste e residenti avevano protestato con veemenza, affezionati ormai a quegli animali che avevano scelto il torrente come casa dal giugno del 2025. Il nucleo era intervenuto nell’ambito del piano di contenimento per la peste suina africana, anche dopo avere ricevuto segnalazioni sulla presenza degli ungulati nei pressi del castello di Rapallo, ma le modalità di intervento hanno sollevato un’ondata di polemiche. E adesso l’Associazione Task Force Animalista, attraverso l’avvocata Daniela Russo del Foro di Milano, ha presentato istanza di accesso agli atti per verificare la legittimità dei provvedimenti e delle modalità operative adottate.

“Dai numerosi video fatti dai cittadini durante la cattura emergono fatti gravissimi. Tra i cinghiali coinvolti, due mamme, di cui una incinta e i loro piccoli che venivano presi a sassate dagli operatori per arginarli contro la muraglia, evidente e gratuito maltrattamento attualmente punibile dalla legislazione nazionale a tutela animale e dall’art. 9 della nostra Costituzione – sottolinea in un comunicato stampa la presidente della task-force, Carolina Sala – Gli operatori, senza alcuna protezione di biosicurezza prevista dalla legge per prevenire l’eventuale diffusione di peste suina africana e quindi ad alto rischio sanitario, dichiarato dagli operatori stessi, si accingevano successivamente a sedare gli animali mettendoli poi ancora vivi in grossi sacchi, trascinandoli sulle pietre nel torrente, con rischio ulteriore di spargimento di liquidi e sangue. Una delle due mamme, non completamente sedata, cercando di scappare, è stata colpita da colpi d’arma da fuoco, percepiti dai presenti come tali. Il tutto avveniva davanti agli occhi attoniti dei passanti, alcuni minori”.

Alcuni cittadini di Rapallo hanno anche fondato un comitato, il Comitato Spontaneo del Torrente San Francesco per la Tutela della Fauna Selvatica, associandosi alla richiesta di accesso agli atti e chiedendo di “graziare” Pierino, l’unico esemplare riuscito a mettersi in salvo, “e tutti gli animali che dovessero in futuro presentarsi nel torrente San Francesco che, con i suoi argini alti oltre tre metri, delimita la convivenza uomo-animali. Chiede inoltre di chiudere il varco che delimita il passaggio tra il fossato e il mare, là dove prima c’era un cantiere e oggi, nonostante le richieste al Comune di Rapallo da parte dei cittadini, non è ancora stata messa alcuna barriera. Per evitare così che, un giorno, non si crei il pretesto per uccidere ancora. Un piano di contenimento di sterilizzazione regionale sarebbe sicuramente più apprezzato dalla cittadinanza e scientificamente efficace”.

Per protestare contro l’uccisione dei cinghiali comitato e associazione hanno organizzato una manifestazione per il 18 aprile. Il corteo partirà alle 10 da piazza Molfino (Stazione FS) con destinazione piazza delle Nazioni, davanti al Municipio.