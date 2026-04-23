“Contestazione! Firmato: Marco Bellocchio”, al Sivori una rassegna sul regista

Genova. “Contestazione! Firmato: Marco Bellocchio”, al cinema Sivori dal 27 aprile al 18 maggio 2026, ripercorre la prima fase del cinema di Marco Bellocchio a più di sessant’anni dall’uscita del suo primo film, “I pugni in tasca”, in programma lunedì 27 aprile alle ore 21. L’opera segna il debutto di uno stile ferocemente realista, che si abbatte senza consolazione sui pilastri della cultura piccoloborghese.

Se in questo film sono in particolare i valori della famiglia a essere messi alla berlina, in “Sbatti il mostro in prima pagina” (lunedì 4 maggio, ore 21) Bellocchio affronta il rapporto tra stampa, politica e manipolazione, mostrando come l’informazione possa diventare strumento di violenza. “Marcia trionfale” (lunedì 11 maggio, ore 21) porta una simile tensione dentro l’istituzione militare, osservata come luogo di sopraffazione, disciplina e umiliazione, mentre in “Salto nel vuoto” (lunedì 18 maggio, ore 21) il discorso si fa ancora interiore e perturbante, attraverso l’esplorazione della morbosità dei legami affettivi, della fragilità psichica e del desiderio di fuga. Complessivamente, quattro capolavori che hanno segnato la prima fase del cinema di uno dei più importanti registi italiani, imponendosi come emblemi di un nuovo cinema moderno, potentemente italiano e internazionale, realista e sperimentale.

L’iniziativa è coordinata da Luca Malavasi, docente di Storia e analisi del film presso l’Università di Genova, ed è sviluppata con il contributo delle studentesse e degli studenti del Laboratorio di Critica Cinematografica tenuto da Pier Maria Bocchi, critico cinematografico e docente di cinema, e attivato all’interno del Corso di Laurea in Lettere (DIRAAS – Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo). La classe, in particolare, è stata coinvolta a tutti i livelli, dalla progettazione alla produzione dei materiali stampa di accompagnamento, e si occuperà inoltre della presentazione delle proiezioni. La rassegna “CONTESTAZIONE! Firmato: Marco Bellocchio” rappresenta un nuovo risultato della convenzione stipulata tra il Dipartimento DIRAAS dell’Università di Genovae la società Alesbet/Circuito cinema di Genova. I due film “Marcia trionfale” e “Salto nel vuoto” provengono da CSC – Cineteca Nazionale.

Biglietti: 8€ intero, 5€ prezzo speciale per universitari con Campus Card. Abbonamento Under 29 € 20 (cinque film). Solo per chi è in possesso della Campus Card è possibile accedere all’offerta di film + birra + pizzetta a € 10, da ordinare a Spazio Circuito, il locale collegato al cinema Sivori. Informazioni ai numeri 010 583261 o 010 5532054 e sul sito circuitocinemagenova.com