Chiusa al transito via Rossini, ecco come cambia il servizio delle linee di Amt

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Rossini causa lavori stradali, dalle ore 21.00 di mercoledì 8 aprile alle ore 24.00 di giovedì 23 aprile (o comunque fino al termine dei lavori), le linee 7, 8, 9, 53, 53/, 57, 57/, 270, 272, 272/, 273, 653, 670 e N1 modificano il percorso come di seguito indicato.
Linee 7, 8, 9 e N1
Direzione centro: i bus, giunti in via Pallavicini, proseguono per piazza Pallavicini, via Pisoni, via Rossini, dove riprendono percorso regolare. Direzione Pontedecimo: percorso regolare.
Linee 53, 53/ e 653
Direzione Sestri: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Pallavicini, effettuano inversione di marcia e proseguono per via Pisoni, via Rossini, via al ponte Polcevera, dove riprendono percorso regolare. Direzione Pallavicini: percorso regolare.
Linee 57 e 57/
Direzione mare: i bus, giunti al termine di via Vezzani, proseguono per piazza Pallavicini, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta, in coda alla fermata di transito (cod. n° 0140 Pallavicini / Vezzani). Direzione monte: i bus in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Pallavicini, proseguono per via Celesia, via Pallavicini, piazza Pallavicini, via Vezzani, dove riprendono regolare percorso.
Linee 270 e 670
Direzione mare: i bus, giunti al termine di via Vezzani, proseguono per piazza Pallavicini, via Celesia, via Pallavicini, via Pisoni, via Rossini, dove riprendono percorso regolare. Direzione monte: percorso regolare.
Linee 272 e 272/
Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Pallavicini (cod. n° 0938 – fermata della linea 270) effettuano inversione di marcia e proseguono per via Vezzani, dove riprendono regolare percorso. Direzione mare: percorso regolare (capolinea provvisorio sulla fermata cod. n° 0938).
Linea 273
Direzione mare: i bus, giunti al termine di via Vezzani, proseguono per piazza Pallavicini, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta in coda alla fermata di transito (cod. n° 0140 Pallavicini / Vezzani); Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Pallavicini, proseguono per via Celesia, dove riprendono percorso regolare.