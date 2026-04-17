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Posizione

Il sindaco di Chiavari revoca la concessione del suolo pubblico all’ultradestra di Remigrazione

La formazione che ha al suo interno varie anime del neofascismo aveva annunciato una manifestazione per il 18 aprile. Da Anpi, centrosinistra e associazioni l'appello all'amministrazione comunale

comitato remigrazione

Chiavari. “Come sindaco intendo far rispettare la Costituzione, non verrà concesso nessuno spazio pubblico a chi non sottoscrive formalmente il rispetto e il riconoscimento dei valori democratici e antifascisti”. Così in una nota il sindaco di Chiavari, Federico Messutti, ha deciso di chiudere ogni apertura nei confronti del Comitato Remigrazione e Riconquista, formazione politica che unisce varie anime dell’ultradestra tra cui Casapound.

“Il Comitato Remigrazione e Riconquista a oggi non ha sottoscritto l’impegno – dice Messutti – su questo non ci possono essere ambiguità: l’autorizzazione è revocata. Chiavari è una città antifascista e non farà alcun passo indietro su questo. I valori della Costituzione non sono negoziabili: rappresentano un presidio fondamentale contro razzismo, xenofobia, violenza di genere, intolleranza religiosa e contro ogni forma di fascismo”.

Nelle ultime ore il Comitato Remigrazione e Riconquista aveva annunciato che domani, sabato 18 aprile, sarebbe stato a Chiavari per un’iniziativa in uno spazio pubblico, forte di un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dagli uffici comunali il 9 aprile scorso, senza che fosse stata verificata la condizione posta dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Chiavari del 2018, cioè il riconoscimento e il pieno rispetto dei valori costituzionali e dell’antifascismo da parte delle organizzazioni richiedenti.

Solo il 15 aprile – dopo le prese di posizione di Anpi e Cgil Tigullio – il Comune ha richiesto al comitato la firma di una dichiarazione di adesione a quei principi. Il comitato ha risposto con un comunicato in cui di fatto ne disconosce il valore, rivendicando di avere titolo sulla base dell’autorizzazione già ottenuta e annunciando che il presidio quindi si sarebbe tenuto comunque.

Di fronte a questo era arrivata, sempre nelle ultime ore, una lettera firmata dall’Anpi, da vari partiti di centrosinistra e sindacati Cgil e Uil. “Chiediamo pertanto al Sindaco Messuti di revocare senza indugio l’autorizzazione al presidio del Comitato Remigrazione e Riconquista di domani. Farlo è un atto di coerenza istituzionale”. Così è stato.

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