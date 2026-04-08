Charlotte de Witte, Genova si prepara al concerto: le modifiche a viabilità e sosta in centro

Genova. Il cuore del centro storico genovese si appresta a trasformarsi in un palcoscenico grazie all’attesissimo concerto di Charlotte de Witte, una delle figure più influenti e carismatiche della scena elettronica globale, che si esibirà sabato 11 aprile in piazza Matteotti a partire dalle ore 19.30.

Il concerto sarà gratuito ed è previsto un grande afflusso di pubblico. Per questo motivo sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona già a partire da venerdì 10 aprile.

Le restrizioni più lunghe riguardano i parcheggi, con l’istituzione del divieto di sosta e la sanzione della rimozione forzata. Nella parte pedonale di piazza Matteotti, il divieto è attivo dalle ore 07 di venerdì 10 aprile fino alle ore 3 di domenica 12. Nei restanti parcheggi situati nella piazza, lo sgombero dei mezzi inizierà invece alle ore 14 di sabato 11 aprile, protraendosi fino alle ore 3 del giorno successivo. Infine, l’intera via di Porta Soprana sarà soggetta al divieto di sosta a partire dalle ore 7 di sabato 11 aprile fino alle ore 12 di domenica 12 aprile.

Il provvedimento più impattante per la circolazione scatterà nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile. A partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 03:00 di domenica 12 aprile, il transito sarà totalmente interdetto in piazza Matteotti, via Tommaso Reggio e nel tratto di via San Lorenzo compreso tra la piazza omonima e piazza Matteotti. La chiusura coinvolgerà anche via di Porta Soprana, limitatamente al tratto compreso tra piazza Matteotti e via Petrarca. Il personale della Polizia locale sarà presente sul posto per disciplinare le deviazioni del traffico secondo le necessità e potrà adottare ulteriori misure di polizia stradale qualora emergessero particolari esigenze durante l’evento.