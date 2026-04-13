Genova. È costato circa 140mila euro il maxi concerto gratuito di Charlotte De Witte, la regina della techno che ha portato in piazza Matteotti e dintorni circa 20mila persone nell’arco dell’intera serata di sabato. A riferirlo è la sindaca Silvia Salis rispondendo a margine della presentazione di UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet. Una cifra che risulta comprensiva del cachet destinato all’artista e di tutte le spese connesse all’organizzazione dell’evento.

La sindaca rivendica comunque come positivo il rapporto tra costi e benefici, nonostante per le casse di Tursi siano tempi di magra come dimostra la controversa vicenda del Carlo Felice e dei balletti di Nervi: “Il bilancio è in difficoltà, ma una città non si può chiudere completamente, perché sennò poi le difficoltà aumentano. Bisogna puntare invece su eventi come questo, che attirano migliaia e migliaia di turisti e posizionano Genova sul panorama internazionale con costi contenuti. C’erano locali strapieni che hanno lavorato come non mai, persone che venivano da tutta Italia e anche dall’estero, con dei costi molto contenuti. Capisco poi che questo si scontri, nell’idea dei cittadini, con altri problemi che abbiamo, però la città deve continuare a credere in se stessa e continuare a credere nel suo futuro. Questo non vuol dire buttare dei milioni dalla finestra, ma vuol dire saper amministrare ciò che abbiamo per investire su eventi che portano alla città una pubblicità internazionale incredibile“.

Una formula che potrebbe essere replicata dall’amministrazione Salis e dal consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli che ha lavorato alla tappa genovese di Charlotte De Witte. “È una modalità che ha funzionato, che non è impattante come altre manifestazioni che abbiamo visto gli anni passati e che non hanno prodotto i risultati che abbiamo visto sabato, anzi in molti casi li hanno prodotti molto scarsi”, rimarca ancora la sindaca.

Charlotte De Witte in piazza Matteotti

Ma qual è stato l’impatto economico (e turistico) dell’evento sul weekend genovese? “Noi abbiamo un sistema già attivo con una partnership con Vodafone Analytics per mappare tutte le presenze sul territorio e avere poi la differenziazione. Abbiamo già dato l’incarico, quindi nei prossimi giorni avremo il dettaglio più preciso – spiega l’assessora al Turismo Tiziana Beghin -. Però, già dal dai primi feedback che abbiamo raccolto sul campo, tantissime persone arrivavano da fuori, molte hanno soggiornato anche a Genova, molte hanno invaso già dal pomeriggio tutti i locali della zona che hanno registrato anche quattro volte l’incasso di un normale sabato sera, quindi direi un impatto sulla città decisamente positivo anche in termini economici”.