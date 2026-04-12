Genova. Genova impazzisce per Charlotte De Witte, e la dj belga ricambia con una dichiarazione d’amore: “Non ho parole per quello che è appena successo. Ho visto ballare gente di tutte le età”.

All’indomani dal dj set gratuito che ha portato migliaia di persone in piazza Matteotti, De Witte ha voluto ringraziare sui social la città che l’ha accolta e il pubblico che, sabato sera, ha ballato al ritmo della sua musica: “Tutti sorridevano e ballavano a ritmo. Onestamente, questa situazione mi ha commossa. Sono momenti davvero intensi. Sono onorata di aver potuto suonare per voi oggi. Dal profondo del mio cuore, grazie mille”, ha poi scritto in italiano.

Charlotte De Witte infiamma Matteotti

Il dj set è iniziato poco dopo le 19 in una piazza Matteotti piena all’inverosimile e presidiata dagli steward, incaricati di limitare gli accessi per la capienza massima. Circa 8.000 persone hanno occupato stabilmente la piazza per l’intera durata del set, e le presenze hanno superato quota 20.000.

“Queste sono giornate pensate specificamente per i ragazzi, ed è emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis– La nostra volontà è chiara: vogliamo far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse. Sappiamo di essere tra le città europee con l’età media più alta, ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario: dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo.

De Witte si è esibita sulle scale di Palazzo Ducale, alle sue spalle la sindaca di Genova Silvia Salis, parte della giunta e numerosi consiglieri, tra cui Lorenzo Garzarelli, che ha la delega ai grandi eventi. La dj ha infiammato la piazza, lasciando il posto poi al collega Valentino per il secondo dj-set andato avanti sino a notte inoltrata.

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Canotta e pantaloni neri, occhiali dalle lenti fumè, la producer si è mossa davanti alla consolle sorridente e disinvolta mentre piazza Matteotti si trasformava per una serata in un festival techno. Sempre a caccia di location particolari, dopo essere stata la prima artista donna nella storia ad avere chiuso il main stage di Tomorrowland, qualche giorno a De Witte ha suonato al Cocoricò, iconico locale di Riccione, e al Club Partenopeo per l’evento I Love Sunday, a Napoli.