Genova impazzisce per Charlotte De Witte, in migliaia allo show gratuito in piazza Matteotti

Genova. Piazza Matteotti gremita, come da aspettative, per lo show gratuito di Charlotte De Witte, una delle figure più influenti e carismatiche della scena elettronica globale. La dj e produttrice discografica belga ha iniziato alle 19.00 il suo concerto di un’ora e migliaia di persone si sono scatenate a suon di musica techno. Presente alle sue spalle anche la sindaca Silvia Salis con lo staff e alcuni assessori della giunta.

Già dal pomeriggio sono scattate le modifiche ai percorsi pedonali per ragioni di sicurezza e ben prima delle 19.00 gli steward hanno dovuto limitare gli accessi all’area della piazza. Un’esibizione attesissima che replica quella del 2022 nel capoluogo ligure, anche se questa ha avuto un’eco mediatica probabilmente superiore. In piazza tanti giovani, ma anche persone di altre fasce d’età incuriosite dal fenomeno De Witte in un orario praticabile anche per le famiglie.

Per lo spettacolo è entrata in vigore anche un’ordinanza ad hoc che vieta l’uso e la detenzione di fuochi d’artificio e petardi, bevande in vetro o lattine, bombolette di spray urticanti e oggetti come coltelli e simili.

Chi è Charlotte de Witte: la regina della techno belga

Nata a Gand, in Belgio, classe 1992, Charlotte de Witte è oggi considerata una delle figure più influenti e carismatiche della scena elettronica globale. La sua ascesa, iniziata nel 2011, l’ha portata in breve tempo a dominare i palchi dei festival più prestigiosi al mondo, come Tomorrowland, Awakenings e Time Warp.

Il suo stile è caratterizzato da set intensi, rigorosi e dotati di un’energia magnetica. Oltre alla carriera dietro alla console, Charlotte de Witte è un’imprenditrice di successo nel settore discografico: ha infatti fondato l’etichetta indipendente KNTXT, un progetto nato per promuovere il talento e l’innovazione nel campo della musica techno di ricerca.

Un primato storico e i riconoscimenti

La carriera della DJ belga è costellata di traguardi significativi. È stata la prima artista donna nella storia ad avere l’onore di chiudere il main stage di Tomorrowland, un risultato che ha segnato un punto di svolta per la rappresentazione femminile nell’industria del clubbing. Tra i numerosi premi ricevuti spicca il titolo di “Best Techno DJ” ai celebri DJ Awards, a testimonianza di un impatto culturale che va ben oltre la semplice selezione musicale.

L’appuntamento di Genova si preannuncia dunque come un’occasione unica per vedere all’opera una delle più brillanti stelle della musica elettronica nella cornice antica di piazza Matteotti: un connubio con pochi precedenti al mondo e che è destinato a diventare uno degli eventi più importanti del panorama nazionale di quest’anno.