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Critica

Cabina telefonica come bagno al dj set di Charlotte De Witte: il caso arriva in Consiglio

La consigliere Rosanna Stuppia (Vince Genova) e il capogruppo di Forza Italia Mario Mascia hanno deciso di portare Sala Rossa il tema dei servizi pubblici dopo alcuni video diffusi sui social

Generico aprile 2026

Genova. Con le note del dj set di Charlotte De Witte ancora nelle orecchie e un boom di video e foto di piazza Matteotti piena all’inverosimile sui social, arriva qualche critica all’organizzazione del maxi evento, che si è guadagnato anche titoli internazionali.

La consigliere Rosanna Stuppia (Vince Genova) e il capogruppo di Forza Italia Mario Mascia hanno deciso di portare in Consiglio comunale il tema dei servizi igienici pubblici della città dopo alcuni video che mostravano i partecipanti al dj set usare una cabina telefonica in disuso come toilette pubblica. Il Comune aveva effettivamente provveduto all’installazione di bagni chimici, che si sono però rivelati insufficienti per le migliaia di presenti.

“Il concerto della star della musica techno è senz’altro andato bene ma il Comune amico, è proprio il caso di dirlo, si riconosce nel momento del bisogno. Le cabine telefoniche quand’anche dismesse non sono orinatoi“, sottolineano Mascia e Stuppia.

“È una questione di decoro, inclusione e rispetto per chi vive e visita la città — aggiungono — Altre città italiane ed europee hanno già trovato soluzioni efficaci. L’amministrazione comunale deve continuare a fare la sua parte. Dal 2021 erano stati approntati interventi di manutenzione con l’obiettivo di riaprire i servizi da tempo inaccessibili e il mantenimento in funzione e il decoro di quelli ancora aperti. Si trattava di interventi di manutenzione ordinaria, che comprendevano pulizia, riverniciatura e ripristino”.

L’iniziativa chiede alla sindaca e alla giunta una mappatura aggiornata dello stato dei servizi igienici, un piano di riqualificazione degli esistenti, l’installazione di nuove strutture nelle zone più frequentate e l’adozione di modelli innovativi: toilette autopulenti, convenzioni con esercizi commerciali, app per la geolocalizzazione. Il tutto con un sistema di monitoraggio periodico per garantire qualità e manutenzione nel tempo.

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