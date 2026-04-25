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Cesena-Sampdoria LIVE: la cronaca del match del Manuzzi

Calcio di inizio alle ore 19,30. Tre punti metterebbero i blucerchiati al sicuro e li porterebbero a -3 dai playoff

Sampdoria Vs Empoli

Cesena 0 – Sampdoria 0

30′ Fallo di Cherubini da dietro su Berti. Ammonito.

29′ Cesena pericoloso, questa volta Martinelli deve impegnarsi. Olivieri pescato tra le linee fa partire un tiro a incrociare su cui il portiere blucerchiato riesce a metterci una pezza in tuffo.

26′ Primo tiro del Cesena. Cioffi crossa, Cerri la gira di testa. Blocca senza problemi Martinelli.

23′ Nessuna occasiona da registrare, ma la squadra di Lombardo prova a fare la partita. Funziona bene il lato destro, con Di Pardo in costante proiezione offensiva. Anche in questo frangente, un tentativo di cross dal fondo che permette la conquista di un corner. Nulla di fatto però dopo la battuta.

15′ Occasione Samp! Cherubini di tacco fa sponda per Henderson. Lo scozzese prende la mira e prova a piazzare dal limite. Siano si distende e mette in angolo.

14′ Buon avvio della Sampdoria nel complesso. In questo frangente, i blucerchiati fraseggiano bene con Henderson e Cherubini che riescono a liberare la corsia per liberare Di Pardo. Ma il suo cross dal fondo non trova nessun compagno.

9′ Goal annullato! Dopo tre minuti di verifiche, l’arbitro segnala la posizione di fuorigioco.

6′ Vantaggio Sampdoria! Punizione calciata verso il centro dell’area da Ricci, Viti all’altezza dell’area piccola devia di piede in rete. Calcio da fermo conquistato da Begic, che ha subito fallo da Bisoli. Check del VAR per verificare la posizione di partenza del difensore.

1′ Si parte, la Sampdoria batte il calcio di inizio.

Primo tempo

Cesena (4-2-3-1): Siano; Olivieri, Zaro, Mangraviti, Ciofi; Bastoni Corazza; Bisoli, Berti, Shpendi; Cerri. Allenatore: Cole.

Sampdoria (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Hadžikadunić, Viti, Giordano; Abildgaard, Ricci; Cherubini, Henderson, Begić; Brunori. Allenatore: Lombardo.

Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Preti di Mantova e Colaianni di Bari. Quarto ufficiale: Eremitaggio di Ancona. VAR: Volpi di Arezzo. AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

Il regolamento e l’andamento del campionato di Serie B permetto situazioni paradossali, a tratti paranormali. La Sampdoria per tutto l’anno ha patito nelle zone basse della classifica. Oggi, alla terzultima, in caso di sconfitta avrebbe ancora buone chance di salvarsi senza giocare i playout. In caso di vittoria, invece, si porterebbe a -3 dall’ottavo posto occupato dall’Avellino. Parole che Lombardo non ha mai avuto, ragionevolmente, il coraggio di pronunciare tra gli obiettivi stagionali.

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