Certosa, pronta la passerella pedonale tra via Brin e via Ariosto: “Aprirà nelle prossime ore”

Genova. Aprirà “nelle prossime ore” il nuovo passaggio pedonale tra l’uscita della metropolitana e via Ariosto, dopo la formalizzazione del passaggio di consegne dell’opera al Municipio. Ad assicurarlo in una nota è l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, che ne aveva annunciato la realizzazione entro Pasqua.

“Con la ripresa delle lavorazioni abbiamo richiesto la rimodulazione del cantiere per venire incontro alle esigenze della comunità di Certosa da troppi anni soffocata da cantieri, con la rimozione del semaforo in via Piombelli, il ripristino della preesistente viabilità, lo svuotamento e la pulizia delle vasche della fondazione della futura stazione in piazzale Palli“, dichiara l’assessore.

“Esprimo quindi soddisfazione per l’apertura del passaggio pedonale tra la stazione metropolitana e via Ariosto, un impegno che ci siamo presi per andare incontro alle legittime richieste dei residenti che da anni, oltre a subire i disagi della presenza del cantiere, erano costretti a un lungo percorso per raggiungere la stazione della metro”, conclude Ferrante.

La passerella fa parte degli interventi connessi al prolungamento della metropolitana Brin-Canepari, realizzati dalle nuove imprese esecutrici del consorzio Conpat, propedeutici al riavvio dei lavori a pieno regime. Secondo il cronoprogramma annunciato da Tursi, i lavori a Certosa termineranno entro giugno 2027.